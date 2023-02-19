РФ шляхом ядерного шантажу намагається зірвати візит Байдена до Європи, - ГУР
Росія намагається масштабними навчаннями стратегічних ядерних сил завадити візиту президента США Джо Байдена до Європи
Про це пише Головне управління розвідки Міноборони у telegram.
Українська розвідка звертає увагу, що у РФ розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи президента США Джо Байдена.
Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.
В рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління збройних сил РФ "Моноліт". Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність стратегічних ядерних сил до застосування.
Також в ГУР зазначили, що на авіабазі "Тамбов" розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.
"Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України", - підсумували в ГУР.
- Джо Байден відвідуватиме Польщу з візитом з 20 по 22 лютого.
- 16 лютого у Білому домі заявили, що президент США наступного тижня не планує побувати в Україні.
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