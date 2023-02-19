Про це пише Головне управління розвідки Міноборони у telegram.

Українська розвідка звертає увагу, що у РФ розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи президента США Джо Байдена.

Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

В рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління збройних сил РФ "Моноліт". Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність стратегічних ядерних сил до застосування.

Також в ГУР зазначили, що на авіабазі "Тамбов" розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

"Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України", - підсумували в ГУР.