У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена

Про це повідомила прес-служба ОПУ.



"Починаємо важливі переговори з Джозефом Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую президенту США за підтримку територіальної цілісності та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", - написав Зеленський у Twitter.



"Зустріч розпочалася із заяви Байдена про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку РФ", - йдеться у трансляції, яку вела "Радіо Свобода" з Білого дому.



За словами Байдена, партнерство між Україною і США стало міцнішим за останні 30 років. Президент США додав, що хотів би відвідати Україну знову.



"В України і США спільні цінності та США також віддані досягненню своєї мети щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною", - сказав Байден.



Згодом Зеленський нагадав про війну на Донбасі.



"Ми втратили 15 тис. кращих людей", - сказав Зеленський.



Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму, а також в Росії. Зеленський попросив Байдена посприяти визволення в'язнів.



Також президент України подякував Байдену за надання 2 млн доз вакцин проти COVID-19.



Згодом Зеленський подякував Байдену за надання військової допомоги в розмірі $60 млн.

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