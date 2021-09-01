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У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена

1 вересня, 2021 середа
21:18
Суспільство У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена

У Вашингтоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена

Про це повідомила прес-служба ОПУ.

"Починаємо важливі переговори з Джозефом Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую президенту США за підтримку територіальної цілісності  та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", - написав Зеленський у Twitter.

"Зустріч розпочалася  із заяви Байдена про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку РФ", - йдеться у трансляції, яку вела "Радіо Свобода" з Білого дому.

За словами Байдена, партнерство між Україною і США стало міцнішим за останні 30 років. Президент США додав, що хотів би відвідати Україну знову.

"В України і США спільні цінності та США також віддані досягненню своєї мети щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною", - сказав Байден.

Згодом Зеленський нагадав про війну на Донбасі.

 "Ми втратили 15 тис. кращих людей", - сказав Зеленський.

Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму, а також в Росії. Зеленський попросив Байдена посприяти визволення в'язнів.

Також президент України подякував Байдену за надання 2 млн доз вакцин проти COVID-19.

Згодом Зеленський подякував Байдену за надання військової допомоги в розмірі $60 млн.

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Сполучені Штати
Володимир Зеленський
Байден
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