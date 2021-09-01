У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена
У Вашингтоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена
Про це повідомила прес-служба ОПУ.
"Починаємо важливі переговори з Джозефом Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую президенту США за підтримку територіальної цілісності та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", - написав Зеленський у Twitter.
"Зустріч розпочалася із заяви Байдена про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку РФ", - йдеться у трансляції, яку вела "Радіо Свобода" з Білого дому.
За словами Байдена, партнерство між Україною і США стало міцнішим за останні 30 років. Президент США додав, що хотів би відвідати Україну знову.
"В України і США спільні цінності та США також віддані досягненню своєї мети щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною", - сказав Байден.
Згодом Зеленський нагадав про війну на Донбасі.
"Ми втратили 15 тис. кращих людей", - сказав Зеленський.
Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму, а також в Росії. Зеленський попросив Байдена посприяти визволення в'язнів.
Також президент України подякував Байдену за надання 2 млн доз вакцин проти COVID-19.
Згодом Зеленський подякував Байдену за надання військової допомоги в розмірі $60 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе