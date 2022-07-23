Про це повідомляє Голос Америки.

Лікар Білого дому Кевін О'Коннор заявив, що температура Байдена досягла 37,4 у четвер, але знизилася у п'ятницю.

"Сьогодні вранці його голос став глибшим. Його пульс, кров'яний тиск, частота дихання та насичення організму киснем у приміщенні відповідають нормі", - сказав О'Коннор та додав, що основними симптомами Байдена були нежить, втома та періодичний сухий кашель.

За його словами, президент прийняв тайленол та позитивно відреагував на ліки. 21 липня Байден розпочав лікування паксловідом, противірусною терапією, призначеною для зниження тяжкості перебігу COVID-19.

О'Коннор додав, що прогноз повного одужання президента є добрим.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Байден одужує і у нього дуже легкі симптоми, адже подвійна вакцинація та ревакцинація, а також лікування паксловідом пішли йому на користь. Президент США працює по вісім з лишком годин на день і 22 липня за відеозв'язком провів щоденний безпековий брифінг.

За словами Жан-П'єр достеменно невідомо, де Байден заразився коронавірусом. Білий дім зв'язався з 17 людьми, які нещодавно були у тісному контакті з президентом із високопосадовцями та членами конгресу включно. Жоден із тестів цих людей не дав позитивного результату на вірус.

Крім цього, Байден "віртуально" з'явився 22 липня на зустрічі своїх головних економічних радників.

Він мав хрипкий голос і час від часу кашляв, коли виступав, проте сказав, що "почувається набагато краще, ніж звучить".

Коли, перед початком виступу президента, репортери запитали, як почувається Байден, він підняв великий палець вгору.

22 липня Джо Байден записав відеозвернення після того, як отримав позитивний тест на коронавірус, та запевнив, що почувається добре.

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