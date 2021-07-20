У Білорусі 19-річного хлопця засудили до 4 років колонії за участь у протестах
У Мінську засудили до чотирьох років колонії 19-річного Ігоря Гонтового за участь в протестах проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка
Про це повідомляє правозахисний центр Вясна.
Йому інкримінували 2 статті Кримінального кодексу: "Підготовка до участі в масових заворушеннях" і "Участь в діях, що грубо порушують громадський порядок".
Він визнав провину лише по другій статті.
За версією звинувачення, в ніч з 9 на 10 серпня Гонтовий брав участь в протесті, викрикував гасла і голосно плескав у долоні.
"Я не здійснював ніяких злочинних діянь. Я тільки пізніше дізнався, що вихід на мітинги, навіть поруч стояти і дивитися - теж незаконно. Я вважаю, що чотири роки - занадто суворо для мене", - сказав Гонтовий в останньому слові.
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