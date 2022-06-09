У Білорусі активізували формування "народного ополчення", – Генштаб
Місцеве населення військові збирають у комісаріатах, де розʼяснюють мету створення таких підрозділів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Стало відомо, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи ЗС Білорусі на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Аби попередити можливе викриття позицій військової техніки, місцевим жителям заборонили відвідування лісів.
Крім того, Генштаб повідомляє про процес формування так званого народного ополчення Республіки Білорусь. Зазначається, що у військових комісаріатах проводяться збори з місцевим населенням, де людям розʼяснюють необхідність створення зазначених підрозділів.
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