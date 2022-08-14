У Білорусі неформально вербують на війну проти України, - білоруський журналіст Свердлов
Головний редактор опозиційної білоруської радіостанції Єврорадіо Павло Свердлов вважає, що білоруські військові з’являться на війні Росії з Україною
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Пропаганда у Білорусі відрізняється від пропаганди у Росії. Лукашенко намагається підкреслити, що Білорусь не бере участі у війні, що білоруські війська не увійшли на територію України, що Білорусь - це миротворець. З іншого боку, у Білорусі відбувається тихе вербування у соціальних мережах. Вербувальники намагаються неформальним чином затягнути білорусів у війну. У приватні військові формування розшукуються чоловіки з військовим досвідом, які вміють тримати зброю у руках та пропонують їм велику зарплату", - зауважив Свердлов.
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