Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пропаганда у Білорусі відрізняється від пропаганди у Росії. Лукашенко намагається підкреслити, що Білорусь не бере участі у війні, що білоруські війська не увійшли на територію України, що Білорусь - це миротворець. З іншого боку, у Білорусі відбувається тихе вербування у соціальних мережах. Вербувальники намагаються неформальним чином затягнути білорусів у війну. У приватні військові формування розшукуються чоловіки з військовим досвідом, які вміють тримати зброю у руках та пропонують їм велику зарплату", - зауважив Свердлов.

Журналіст Віталій Портников вважає, що Лукашенко поки не готовий вступати у війну з Україною

У Білорусі продовжують фіксувати військову активність, зокрема рух МАЗів із солдатами, ешелон із технікою і нові ракети

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