У білорусів буде інша реакція на гроби, які підуть з України, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що Лукашенко поки не готовий вступати у війну з Україною
Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"А Путіну звичайно це потрібно. Лукашенко розуміє, що як тільки його армія починає воювати на території України - це інший рівень санкцій та незрозумілих суспільних настроїв у Білорусі. Переважна більшість росіян підтримують війну, на противагу білорусам, що в більшості її не підтримують. 90% білорусів не підтримують цієї війни. Путін почувається вільніше, ніж Лукашенко. Путін знає, що віддзеркалює настрої більшості своїх земляків. Лукашенко знає, що не віддзеркалює", - підкреслив Портников.
Журналіст також додав, що Лукашенко розпоряджається Білоруссю, як власністю.
"Лукашенко може надати країну, як плацдарм. Він може дозволити росіянам обстрілювати Україну, але він не знає, що буде, якщо почнуться бойові дії за участі білоруської армії. Люди будуть гинути й у білорусів може бути інша реакція на гроби, які підуть з України. Тому Лукашенко відтерміновує це, наскільки можливо. Він розуміє, якщо він зайде далеко - він позбудеться влади", - зауважив Портников.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що близько 13 тисяч колишніх та чинних військовослужбовців Білорусі погодилися брати участь у війні проти України на боці армії РФ
- У Білорусі відбулась перевірка оповіщення збройних сил та готовності до застосування системи бойового управління
- У Генштабі Збройних Сил України не виключають, що Росія, яка продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України, може використати провокацію із загибеллю іноземців
- В ніч з 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе