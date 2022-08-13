У білорусів буде інша реакція на гроби, які підуть з України, - Портников

Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"А Путіну звичайно це потрібно. Лукашенко розуміє, що як тільки його армія починає воювати на території України - це інший рівень санкцій та незрозумілих суспільних настроїв у Білорусі. Переважна більшість росіян підтримують війну, на противагу білорусам, що в більшості її не підтримують. 90% білорусів не підтримують цієї війни. Путін почувається вільніше, ніж Лукашенко. Путін знає, що віддзеркалює настрої більшості своїх земляків. Лукашенко знає, що не віддзеркалює", - підкреслив Портников.

Журналіст також додав, що Лукашенко розпоряджається Білоруссю, як власністю.

"Лукашенко може надати країну, як плацдарм. Він може дозволити росіянам обстрілювати Україну, але він не знає, що буде, якщо почнуться бойові дії за участі білоруської армії. Люди будуть гинути й у білорусів може бути інша реакція на гроби, які підуть з України. Тому Лукашенко відтерміновує це, наскільки можливо. Він розуміє, якщо він зайде далеко - він позбудеться влади", - зауважив Портников.