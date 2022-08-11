Про це в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, поряд із залученням власних збройних сил агресор запрошує на полігони Білорусі іноземних військових. Зокрема, останніми днями вони прибувають у сусідню країну начебто для участі в "Армійських міжнародних іграх – 2022".

"3 серпня в аеропорт Мачулищі у Мінській області прибули перші наземні команди від РФ, Вєтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаосу, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі. 8 серпня прибула команда особового складу Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Для створення картинки так званого міжнародного військового співробітництва", – розповів Громов, додавши, що в "Армійських міжнародних іграх – 2022", запланованих у Білорусі від 13 до 21 серпня, передбачено участь представників 37 країн.

З огляду на дату і місце проведення цього заходу, фахівці не виключають організації в цей час диверсій із навмисними жертвами серед іноземців.

"Є підозри, що саме напередодні Дня Незалежності України Росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні. Із загибеллю іноземців, подальшою демонізацією України, звинуваченням ЗСУ та для створення чергового підґрунтя для відкритого втягування білоруського народу у криваві плани Путіна", – сказав Олексій Громов.

Увечері 3 серпня моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала літак із загадковим маршрутом, який вирушив з Ірану через Вірменію та Москву до Білорусі.

4 серпня "Беларускі Гаюн" повідомив, що військовий літак Іл-76 ДМ доставив російських зв'язківців на "Армійські міжнародні ігри – 2022"

Згодом у міноборони Білорусі додали, що, крім росіян, начебто для участі в конкурсі прибули військові з В'єтнаму, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Сирії, Малі тощо.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що близько 13 тисяч колишніх та чинних військовослужбовців Білорусі погодилися брати участь у війні проти України на боці армії РФ

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