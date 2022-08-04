Загадковий маршрут. У небі помітили літак, що вирушив з Ірану через Вірменію та Москву до Білорусі
Російський військовий літак вилетів з Ірану до Москви, зупинявся у Вірменії, а потім вирушив до Білорусі
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
Пишуть про борт Іл-76МД повітряно-космічних сил Росії з реєстраційним номером RA-78847.
Згідно з сервісом FlightRadar24, ще сьогодні вранці цей борт вилетів з Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії.
"Що саме везе до Білорусі цей літак і чи взагалі везе щось, поки невідомо", — зазначають розслідувачі.
- 3 серпня міноборони Азербайджану оголосило, що вірмени завдали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії, в наслідок чого загинув військовий. Після цього збройні сили Азербайджану розпочали операцію проти вірменських підрозділів у напрямку Лачинського району Нагірного Карабаху. В неофіційних джерелах з'явилась інформація, що загинули 4 та поранено 15 вірменських військових.
- Також сьогодні президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію.
- Цікавим підтекстом сьогоднішніх подій є те, що невдовзі має відбутись зустріч Ердогана й Путіна. За попередньою інформацією, їхні переговори заплановані на 5 серпня у Сочі. Адже відомо, що Туреччина відкрито підтримує Азербайджан, а позиції Вірменії опираються на "миротворчий" контингент Росії.
- Збройні сили Азербайджану сьогодні повідомили, що операція, яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки.
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