Загадковий маршрут. У небі помітили літак, що вирушив з Ірану через Вірменію та Москву до Білорусі

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

Пишуть про борт Іл-76МД повітряно-космічних сил Росії з реєстраційним номером RA-78847.

Згідно з сервісом FlightRadar24, ще сьогодні вранці цей борт вилетів з Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії.

"Що саме везе до Білорусі цей літак і чи взагалі везе щось, поки невідомо", — зазначають розслідувачі.

3 серпня міноборони Азербайджану оголосило, що вірмени завдали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії, в наслідок чого загинув військовий. Після цього збройні сили Азербайджану розпочали операцію проти вірменських підрозділів у напрямку Лачинського району Нагірного Карабаху. В неофіційних джерелах з'явилась інформація, що загинули 4 та поранено 15 вірменських військових.

Також сьогодні президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію.

Цікавим підтекстом сьогоднішніх подій є те, що невдовзі має відбутись зустріч Ердогана й Путіна. За попередньою інформацією, їхні переговори заплановані на 5 серпня у Сочі. Адже відомо, що Туреччина відкрито підтримує Азербайджан, а позиції Вірменії опираються на "миротворчий" контингент Росії.

Збройні сили Азербайджану сьогодні повідомили, що операція, яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки.

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