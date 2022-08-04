Літак, що рухався за "загадковим маршрутом", привіз у Білорусь учасників конкурсу зв'язківців "Упевнений прийом"
Військовий літак Іл-76 ДМ доставив російських зв'язківців у Білорусь на "Армійські міжнародні ігри – 2022"
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
"Учора ввечері ми писали про дивний транспортний літак Іл-76 РФ, який вилетів з Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії та приземлився у Мінську. Як стало відомо, борт доставив учасників конкурсу "Упевнений прийом" (серед зв'язківців), який проходить у рамках "Армійських міжнародних ігор – 2022" у Білорусі", - йдеться у повідомленні.
- Російський військовий літак вилетів з Ірану до Москви, зупинявся у Вірменії, а потім вирушив до Білорусі.
- Російська Федерація пропагує "Юнармію" серед дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.У планах рашистів проведення Армійських міжнародних ігор 2022 року, де будуть готувати молодь до справжньої війни.
- У Білорусі до 6 серпня продовжили військові навчання.
- Білоруський військовий контингент долучиться до стратегічних командно-штабних навчань "Схід-2022", які відбуватимуться на території Російської Федерації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.16
Купівля 38.16Продаж 39.25
-
EUR
Купівля 38.42Продаж 39.67
- Актуальне
- Важливе