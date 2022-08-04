Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

"Учора ввечері ми писали про дивний транспортний літак Іл-76 РФ, який вилетів з Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії та приземлився у Мінську. Як стало відомо, борт доставив учасників конкурсу "Упевнений прийом" (серед зв'язківців), який проходить у рамках "Армійських міжнародних ігор – 2022" у Білорусі", - йдеться у повідомленні.