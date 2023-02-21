У Білорусі підтримали запровадження страти за державну зраду

Про це інформує пресслужба нижньої палати національних зборів.

"Законопроєктом передбачається можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК "Зрада державі", - йдеться в заяві..

Крім того, депутати ухвалили доповнення статті про "Пропаганду тероризму", це має значно посилити "превентивний потенціал" цього кодексу, адже сприятиме запобіганню поширенню інформації, що "реабілітує тероризм, та недопущенню визнання практики та ідеології тероризму".

Згідно з текстом ухваленого документа, серед змін передбачається штраф за злочини проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення та держави

Повідомляється, що розмір такого покарання становитиме до 50 тисяч базових величин (2,7 млн гривень). Наразі максимальний розмір штрафу становить 5 тис. білоруських рублів (73 тис. гривень).