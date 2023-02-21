У Білорусі підтримали запровадження страти за державну зраду
Палата представників Білорусі затвердила у другому читанні законопроєкт змін до кримінального кодексу, який передбачає страту за державну зраду
Про це інформує пресслужба нижньої палати національних зборів.
"Законопроєктом передбачається можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК "Зрада державі", - йдеться в заяві..
Крім того, депутати ухвалили доповнення статті про "Пропаганду тероризму", це має значно посилити "превентивний потенціал" цього кодексу, адже сприятиме запобіганню поширенню інформації, що "реабілітує тероризм, та недопущенню визнання практики та ідеології тероризму".
Згідно з текстом ухваленого документа, серед змін передбачається штраф за злочини проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення та держави
Повідомляється, що розмір такого покарання становитиме до 50 тисяч базових величин (2,7 млн гривень). Наразі максимальний розмір штрафу становить 5 тис. білоруських рублів (73 тис. гривень).
- 16 лютого Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 лютого оголосив про намір здійснити робочий візит до Ірану в середині березня.
- Аналітики: кремль планує захопити Білорусь до 2030 року. Війна в Україні трохи пригальмувала процес поглинання Білорусі Росією, але не зупинила його.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.3
Купівля 39.3Продаж 39.93
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе