У Білорусі почали вакцинувати дітей від COVID-19

Про це повідомляє БелТа.



З понеділка, 27 грудня, у Білорусі почали робити щеплення від коронавірусу дітям віком з 12 до 17 років.



Для того, щоб дитині зробили щеплення, батькам чи законним представникам необхідно підписати згоду на вакцинацію.



Вакцину можна буде ввести не раніше, ніж через 6 місяців після перенесеної дитиною інфекції COVID-19, та за умови відсутності протипоказань до щеплень у дітей.



Для вакцинації будуть використовувати інактивовану вакцину інфекції COVID-19 Verо Cell китайської компанії Sinopharm.



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