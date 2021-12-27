У Білорусі почали вакцинувати дітей від COVID-19
27 грудня у Білорусі дітям від 12 років почали робити щеплення від коронавірусу
Про це повідомляє БелТа.
З понеділка, 27 грудня, у Білорусі почали робити щеплення від коронавірусу дітям віком з 12 до 17 років.
Для того, щоб дитині зробили щеплення, батькам чи законним представникам необхідно підписати згоду на вакцинацію.
Вакцину можна буде ввести не раніше, ніж через 6 місяців після перенесеної дитиною інфекції COVID-19, та за умови відсутності протипоказань до щеплень у дітей.
Для вакцинації будуть використовувати інактивовану вакцину інфекції COVID-19 Verо Cell китайської компанії Sinopharm.
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