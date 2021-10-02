У Білорусі взяли під варту працівника "улюбленої газети Путіна". Сайт заблоковано

За даними знятого з держреєстрації правозахисного центру "Вясна", чоловік зараз він перебуває в мінському ізоляторі на Окрестіна, що має репутацію справжнього концтабору, передає Еспресо.TV.



Правозахисники кажуть, що Можейко є автором матеріалу "Комсомолки», в якому позитивно (у коментарі знайомої) згадувався загиблий у нещодавній перестрілці з КДБ мінський програміст Андрій Зельцер.



У ніч з 1 на 2 жовтня матері Можейка зателефонували й повідомили, що сина затримали силовики. Востаннє вона зідзвонювалась з ним 30 вересня, інформує Детектор медіа.



В ухвалі на обшук, який тривав близько 2,5 години, вказано дві статті Кримінального кодексу Республіки Білорусь: розпалювання ворожнечі й образа представника влади. Обшук проводили 7 співробітників силових органів, "вилучили флешки, наклейки та значки 2001 року", розповіла мати Геннадія Можейка.



Зникнення журналіста підтвердив головний редактор КП Володимир Сунгоркін (Москва). Він заявив, що редакція захищатиме свого кореспондента.



Окрім того, 29 вересня Міністерство інформації заблокувало доступ до сайту "Комсомольської правди в Білорусі".



Керівник радіо "Ехо Москви" Андрій Венедіктов називає КП "улюбленою газетою Путіна".



Сьогодні, 2 жовтня, у себе в етері Венедіктов сказав, що на проблеми з Можейко зі сторони Кремля "реакція буде".





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