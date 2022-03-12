У Білорусі заявили, що відправляють до кордону України 5 батальйонно-тактичних груп
Міністерство оборони Білорусі заявило, що відправила на кордон з Україною 5 батальйонно-тактичних груп, які нібито виконують завдання розвідки, патрулювання, охорони об'єктів і оборони на дорожніх напрямках.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
"В цей час відповідно до завдання, поставленого Головнокомандувачем Збройними Силами, п'ять батальйонних тактичних груп спільно з органами прикордонної служби здійснюють прикриття південних кордонів нашої держави з метою недопущення проникнення на територію Республіки Білорусь з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин", – зазначив міністр оборони Віктор Гулевич.
У повідомленні також йдеться, що незабаром планується провести заміну цих груп такими ж підрозділами.
- Нагадаємо, Росія провокує Білорусь вступити у війну та безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів
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