У більшій частині України пануватиме спека, однак можливі короткочасні дощі: прогноз погоди на 18 липня від Наталки Діденко
Протягом вівторка, 18 липня, в Україні очікується спекотна погода - на півдні температура сягатиме до +36 °C. Короткочасні дощі з грозами також пройдуть у більшості регіонах, особливо дощитиме на Одещині
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Вівторок 18 липня пройде спекотно по всій території України.
Зокрема, у південних, центральних областях та на сході денна температура повітря становитиме +29...+34 °C, а на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму місцями сягатиме +32...+36 °C.
У західних та північних областях стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +24...+29 °C, а на Закарпатті - до +30 °C.
У більшій частині країни дощитиме
У вівторок короткочасні дощі з грозами можливі в більшості областей України. Синоптик Наталка Діденко наголошує, що під час грозових дощів є ймовірність сильних шквальних вітрів та граду.
Водночас у південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещині. Уже вдень опади припинятимуться на заході України.
У столиці впродовж тижня спадатиме спека
У Києві 18 липня також очікується дощ з грозою. Температура повітря після спеки у понеділок, 16 липня, знизиться, а температура протягом дня становитиме +25...+28 °C.
Синоптик Наталка Діденко зауважила, що саме понеділок поки що є найспекотнішим у столиці з найближчої перспективи. Після нього впродовж тижня пануватиме більш прохолодна погода.
У суботу, 22 липня, навіть можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18...+20 °C.
- У Європі спостерігається рекордно висока температура - Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст. Синоптики попереджають, що спека триватиме і наступного тижня.
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