Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Вівторок 18 липня пройде спекотно по всій території України.

Зокрема, у південних, центральних областях та на сході денна температура повітря становитиме +29...+34 °C, а на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму місцями сягатиме +32...+36 °C.

У західних та північних областях стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +24...+29 °C, а на Закарпатті - до +30 °C.

У більшій частині країни дощитиме

У вівторок короткочасні дощі з грозами можливі в більшості областей України. Синоптик Наталка Діденко наголошує, що під час грозових дощів є ймовірність сильних шквальних вітрів та граду.

Водночас у південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещині. Уже вдень опади припинятимуться на заході України.

У столиці впродовж тижня спадатиме спека

У Києві 18 липня також очікується дощ з грозою. Температура повітря після спеки у понеділок, 16 липня, знизиться, а температура протягом дня становитиме +25...+28 °C.

Синоптик Наталка Діденко зауважила, що саме понеділок поки що є найспекотнішим у столиці з найближчої перспективи. Після нього впродовж тижня пануватиме більш прохолодна погода.

У суботу, 22 липня, навіть можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18...+20 °C.