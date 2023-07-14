У більшості регіонах України буде сухо, трохи дощитиме лише на сході: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
На вихідних 15 та 16 липня в Україні очікується тепла, суха погода без сильної спеки. Подекуди дощитиме лише на Луганщині та Харківщині
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Впродовж 15-16 липня антициклон Fee зумовить практично по всій території України сонячну й суху погоду.
Лише на Луганщині та на Харківщині можливі окремі короткочасні дощі з грозами.
Занадто спекотно не буде
Температура повітря 15-16 липня становитиме ексклюзивно комфортні +25...+29 °C.
Трохи прохолодніше буде на північному сході, вище у південній частині та на Закарпатті. У цих районах температура повітря становитиме +28...+31 °C.
У західних областях України температура може перевищувати +30 °C.
У столиці триматиметься комфортна температура
У Києві в суботу та неділю очікується суха, переважно сонячна погода з комфортною температурою повітря +26...+28 °C.
Натомість наступний тиждень у столиці почнеться з можливої спеки до +30 °C. Однак вже у вівторок пройде дощ і температура повітря трохи знизиться.
Синоптик Наталка Діденко також звернулася до українців, які перебувають на півдні Європи, у її центральних країнах і навіть в деяких країнах Східної Європи. Зазначається, що там пройде спекотна хвиля антициклона "Цербер", тому у найближчі кілька днів температура повітря може сягати 49 °C. У десяти містах, включаючи Флоренцію та Рим, оголошено червоний рівень небезпеки.
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