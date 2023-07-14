Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Впродовж 15-16 липня антициклон Fee зумовить практично по всій території України сонячну й суху погоду.

Лише на Луганщині та на Харківщині можливі окремі короткочасні дощі з грозами.

Занадто спекотно не буде

Температура повітря 15-16 липня становитиме ексклюзивно комфортні +25...+29 °C.

Трохи прохолодніше буде на північному сході, вище у південній частині та на Закарпатті. У цих районах температура повітря становитиме +28...+31 °C.

У західних областях України температура може перевищувати +30 °C.

У столиці триматиметься комфортна температура

У Києві в суботу та неділю очікується суха, переважно сонячна погода з комфортною температурою повітря +26...+28 °C.



Натомість наступний тиждень у столиці почнеться з можливої спеки до +30 °C. Однак вже у вівторок пройде дощ і температура повітря трохи знизиться.

Синоптик Наталка Діденко також звернулася до українців, які перебувають на півдні Європи, у її центральних країнах і навіть в деяких країнах Східної Європи. Зазначається, що там пройде спекотна хвиля антициклона "Цербер", тому у найближчі кілька днів температура повітря може сягати 49 °C. У десяти містах, включаючи Флоренцію та Рим, оголошено червоний рівень небезпеки.