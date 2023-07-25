У більшості регіонах Україні стане прохолодніше, очікуються дощі: прогноз погоди на 26 липня від Наталки Діденко
У середу, 26 липня, в Україні прогнозують переважно дощі з грозами, проте у східних і південних регіонах спекотна погода
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Завтра короткочасні дощі передбачаються у західних, північних областях України, більшості центральних. Опади супроводжуватимуться грозами.
Детальніше про погоду на заході, півночі та центрі
Вітер переважатиме з південного заходу, лише на заході України - з північного заходу, буде помірним, часом рвучким до штормових поривів.
У північних областях: на Житомирщині спека послабне до +25 °C, на Київщині до +26...+27 °C, на Чернігівщині очікується +26...+28 °C, а ось на Сумщині ще буде спекотно, до +30 °C.
У центральній частині температура опуститься на Вінниччині, близько +27 °C, на решті території центральних областей до +29...+32 °C.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про І рівень небезпечності 26 липня удень в західних, північних регіонах, Вінницькій, Черкаській, та Одеській областях, а вночі на Волині Рівненщині та Житомирщині.
На сході та півдні буде спекотно
Водночас у східних і південних областях, на Дніпропетровщині та значній частині Полтавщини буде суха спекотна погода.
Удень в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 17...22 °C, вдень 27...32 °C, на півдні Одещини та в Криму до 35 °C.
Погода у столиці зміниться опадами
У Києві 26 липня місцями пройде дощ з грозою. Температура повітря знизиться і становитиме близько +27...+28 °C вдень, а вночі 17...22 °C.
Очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
На Київщині також попередження про небезпечне метеорологічне явище.
Фото: Наталка Діденко
- На вихідних 22 та 23 липня у більшості областей України були сильні зливи, шквали й град.
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