Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Завтра короткочасні дощі передбачаються у західних, північних областях України, більшості центральних. Опади супроводжуватимуться грозами.

Детальніше про погоду на заході, півночі та центрі

Вітер переважатиме з південного заходу, лише на заході України - з північного заходу, буде помірним, часом рвучким до штормових поривів.

У північних областях: на Житомирщині спека послабне до +25 °C, на Київщині до +26...+27 °C, на Чернігівщині очікується +26...+28 °C, а ось на Сумщині ще буде спекотно, до +30 °C.

У центральній частині температура опуститься на Вінниччині, близько +27 °C, на решті території центральних областей до +29...+32 °C.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про І рівень небезпечності 26 липня удень в західних, північних регіонах, Вінницькій, Черкаській, та Одеській областях, а вночі на Волині Рівненщині та Житомирщині.

На сході та півдні буде спекотно

Водночас у східних і південних областях, на Дніпропетровщині та значній частині Полтавщини буде суха спекотна погода.

Удень в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 17...22 °C, вдень 27...32 °C, на півдні Одещини та в Криму до 35 °C.

Погода у столиці зміниться опадами

У Києві 26 липня місцями пройде дощ з грозою. Температура повітря знизиться і становитиме близько +27...+28 °C вдень, а вночі 17...22 °C.

Очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

На Київщині також попередження про небезпечне метеорологічне явище.

Фото: Наталка Діденко