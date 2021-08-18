У більшості регіонів України оголосили штормове попередження на 19 серпня
Рятувальники попередили, що 19 серпня в Україні очікуються дощі, грози, град та шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 19 серпня у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, вночі у центральних та південних областях місцями значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
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