Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У більшості регіонів України оголосили штормове попередження на 19 серпня

У більшості регіонів України оголосили штормове попередження на 19 серпня

18 серпня, 2021 середа
14:41
Суспільство

Рятувальники попередили, що 19 серпня в Україні очікуються дощі, грози, град та шквали

Про  це передає пресслужба ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження.

"Увага! Попередження про небезпечні  метеорологічні явища в Україні. 19 серпня у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, вночі у центральних та південних областях місцями значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

погода
прогноз погоди
дощі
Град
ДСНС
гроза
шквали
погода в Україні
Читайте також:
Афганістан
Автор Віталій Портников
16 серпня, 2021 понедiлок
Віталій Портников: Секрет - у громадському запиті
16 серпня, 2021 понедiлок
Кривдник Ломаченка Лопес поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям
Наталья Диденко
17 серпня, 2021 вiвторок
В Україні зміниться погода: очікується послаблення спеки та грозові дощі, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.82
  • EUR
    Купівля 31.11
    Продаж 31.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
18 серпня
17:29
Прохолодне повітря та дощі: прогноз погоди на 19 серпня від Наталки Діденко
17:25
На Одещині СБУ затримала військовослужбовця, який вимагав у підлеглих 50% відкату за премії
17:04
Генконсул Туркменістану провів зустріч з талібами: "відносини мають братерський характер"
17:03
Верховна Рада
Рада розгляне затвердження Великого герба 24 серпня
16:45
парад до Дня Незалежності
Репетиція параду до Дня Незалежності: Київ скували затори
16:29
Білоруські прикордонники витісняють мігрантів в Литву
Білоруські прикордонники щитами витісняли мігрантів через литовський кордон. ВІДЕО
16:21
Українці зможуть змінити місце реєстрації через "Дію" без візиту до військомату, - Федоров
16:14
PR
ПЛР-тести
Я їду додому: як швидко знятися з самоізоляції
16:13
КМДА звинуватила організаторів концерту на День Незалежності у встановленні сцени на братській могилі, вони заперечують
16:05
У Харкові відкрили ще один центр масової вакцинації
16:00
Ощадбанк
Ощадбанк отримав дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів у київському готелі
15:59
В Молдові створили нову проросійську партію "Наші"
15:53
FlyOne
Молдовський лоукостер FlyOne заходить в Україну: куди літатимуть
15:52
хасид
Святкування Рош га-Шана: поліція очікує, що до Умані приїдуть 50 тис. хасидів
15:40
школа карантин
Аби продовжити курортний сезон: на Одещині планують перенести початок навчального року
15:40
хабар
На Прикарпатті підполковник за $1300 допомагав ухилитися від призову
15:25
На Луганщині внаслідок обстрілу поранено місцеву мешканку
15:24
COVID
Спалах коронавірусу в одеському таборі: у 33 дітей попередньо підтвердили "Дельта"-штам
15:14
комп’ютер
У МОН планують до 2024 року кожного вчителя забезпечити персональним комп’ютером
14:58
Кабмін
Уряд затвердив перелік обов'язкових для ЦНАПів адмінпослуг: їх більше чотирьохсот
14:56
Літак ЗСУ прибув до Оману та чекає дозволу на евакуацію українців з Кабулу
14:32
grn
Купівельна спроможність українців впала на 30%, - дослідження
14:28
ЗСУ
Захист об'єктів від терористів, знешкодження диверсантів: на Херсонщині відбуваються навчання Сил спецоперацій ЗСУ
14:24
Денис Шмигаль
Кабмін докапіталізує Експортно-кредитне агентство майже на 2 млрд за рахунок ОВДП
14:23
Вищий антикорупційний суд
Розкрадання понад 25 млн грн у Миколаєві: ВАКС призначив заставу директору приватного підприємства, сума - 522 тис. грн
14:21
щеплення від коронавірусу
Кабмін дозволив в'їзд іноземців до України після першої дози вакцини від коронавірусу
13:59
AstraZeneca
Литва відправила до України другу партію вакцини AstraZeneca
13:54
Janssen
Україна визнала COVID-вакцину Janssen
13:38
Денис Шмигаль
Уряд спрямує додаткові 300 млн грн на оснащення центрів неонатального скринінгу, - Шмигаль
13:34
навчання силовиків
Вибух на складі радіоактивних речовин: на Київщині проводять масштабні навчання силовиків за сприяння Міноборони США
13:30
Денис Шмигаль
Темпи вакцинації від COVID-19 в Україні зросли до 1 млн щеплень на тиждень, - Шмигаль
13:24
Семен Семенченко
Активісти анонсували акцію на підтримку екснардепа Семенченка, який фігурує у трьох кримінальних справах
13:04
Дмитро Разумков
Разумков скликав Раду щодо "Кримської платформи" на 23 серпня
12:58
Підозрюють розкрадання мільйону: у департаменті освіти КМДА проводять обшук
12:58
вагон
Укрзалізниця підняла тарифи на вантажні перевезення
12:48
Зеленський
"Хочемо отримати цього року": Зеленський назвав строки створення національного авіаперевізника
12:41
вакцинація
У Києві автобус обладнали під центр вакцинації: оприлюднено розклад щеплення
12:38
ніж
Завдав 11 ножових поранень колезі: у Києві експоліцейського засудили до 6 років ув'язнення
12:33
ДахаБраха
На Михайлівській площі у Києві відбудеться святковий концерт до 30-річчя Незалежності
12:29
ДТП
На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП із чотирма вантажівками
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV