У Болгарії на пляж винесло фрагмент російського ЗРК
На пляж у Болгарії хвилі винесли фрагмент російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир"
Про це інформує Nova.bg.
Зазначається, що боєприпас знайшли на пляжі між Поморієм і Ахелою. Хвилі викинули залишки ЗРК буквально до шезлонгів. На місце події викликали поліцію.
За даними експертів, це фрагмент російської зенітної ракети комплексу "Панцир-С1", а саме моторний відсік - частина, яка при запуску відділяється від самої ракети у польоті. Фахівці запевняють, що знайдений фрагмент не становить небезпеки та не може вибухнути.
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