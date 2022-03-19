У Болгарії не планують передавати зброю Україні

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на AP.

"Маю сказати, що наразі ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр.

У повідомленні також йдеться, що Болгарія погодилася розмістити додатковий контингент НАТО, зокрема 150 піхотинців США.

