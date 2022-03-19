У Болгарії не планують передавати зброю Україні
Прем'єр Болгарії Кирило Петков заявив, що його країна продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на AP.
"Маю сказати, що наразі ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр.
У повідомленні також йдеться, що Болгарія погодилася розмістити додатковий контингент НАТО, зокрема 150 піхотинців США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе