У Болгарії обмежать імпорт сільськогосподарської продукції
Міністр сільського господарства Болгарії Кирил Ватев заявив, що надмірний імпорт фруктів і овочів до країни буде скорочено з метою стимулювання місцевого виробництва
Про це інформує Euractiv.
Зазначається, що болгарський уряд готує закон, який регулюватиме цю торгівлю. Майже 80% фруктів і овочів, які споживаються в Болгарії, імпортуються, а також 50% м'яса, що викликає протести місцевих виробників.
"Це абсурд імпортувати так багато фруктів і овочів. Відсутні правила торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування. Ми готуємо такий закон для регулювання торгівлі", - сказав міністр.
Видання зазначає, що сільське господарство Болгарії має давні традиції вирощування фруктів і овочів через хороші ґрунти та клімат, але в останні роки спостерігалося значне падіння виробництва і збільшення імпорту. Фермери роками вимагали державного захисту місцевого виробництва, але зробили дуже мало для розвитку кооперативів, щоб пропонувати великі обсяги сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках.
Найбільший імпорт фруктів і овочів у Болгарію здійснюється з Туреччини та Греції.
"Потрібні правила, щоб врегулювати комерційні відносини по всьому харчовому ланцюжку від поля до полиці магазину", - наголосив Ватев.
Він додав, що Болгарія є однією з найкращих у Європі за якістю їжі, оскільки тут найменше зареєстровано харчових отруєнь
- Днем раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який пройшов до Сейму у списку "Громадянської коаліції" прем'єра Дональда Туска, заявив, що потрібно закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС.
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