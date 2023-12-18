У Болгарії обмежать імпорт сільськогосподарської продукції

Про це інформує Euractiv.

Зазначається, що болгарський уряд готує закон, який регулюватиме цю торгівлю. Майже 80% фруктів і овочів, які споживаються в Болгарії, імпортуються, а також 50% м'яса, що викликає протести місцевих виробників.

"Це абсурд імпортувати так багато фруктів і овочів. Відсутні правила торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування. Ми готуємо такий закон для регулювання торгівлі", - сказав міністр.

Видання зазначає, що сільське господарство Болгарії має давні традиції вирощування фруктів і овочів через хороші ґрунти та клімат, але в останні роки спостерігалося значне падіння виробництва і збільшення імпорту. Фермери роками вимагали державного захисту місцевого виробництва, але зробили дуже мало для розвитку кооперативів, щоб пропонувати великі обсяги сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках.

Найбільший імпорт фруктів і овочів у Болгарію здійснюється з Туреччини та Греції.

"Потрібні правила, щоб врегулювати комерційні відносини по всьому харчовому ланцюжку від поля до полиці магазину", - наголосив Ватев.

Він додав, що Болгарія є однією з найкращих у Європі за якістю їжі, оскільки тут найменше зареєстровано харчових отруєнь