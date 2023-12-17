У міністерстві сільського господарства Польщі мають намір закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який пройшов до Сейму у списку "Громадянської коаліції" прем'єра Дональда Туска, заявив, що потрібно закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС
Про це повідомляє RMF FM.
Урядовець сказав, що в українському сільському господарстві домінують 95 фермерських господарств, які є холдингами, в чиїх руках перебуває половина сільськогосподарських земель в Україні.
Він наголосив, що Польща має захистити свої інтереси в цьому контексті й навів у приклад Німеччину, яка заморозила на 8 років ринок праці для поляків, коли Польща вступила до ЄС.
"Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України – сира й перероблена – не повинна потрапляти до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС", – підкреслив Колодзейчак.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, що потребують цього. Проте Варшава не скасовує свою заборону на продаж агропродукції.
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