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Головна Економіка У міністерстві сільського господарства Польщі мають намір закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС

У міністерстві сільського господарства Польщі мають намір закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС

17 грудня, 2023 неділя
11:00
Економіка Україна-Польща

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який пройшов до Сейму у списку "Громадянської коаліції" прем'єра Дональда Туска, заявив, що потрібно закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС

Про це повідомляє RMF FM.

Урядовець сказав, що в українському сільському господарстві домінують 95 фермерських господарств, які є холдингами, в чиїх руках перебуває половина сільськогосподарських земель в Україні.

Він наголосив, що Польща має захистити свої інтереси в цьому контексті й навів у приклад Німеччину, яка заморозила на 8 років ринок праці для поляків, коли Польща вступила до ЄС.

"Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України – сира й перероблена – не повинна потрапляти до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС", – підкреслив Колодзейчак.

  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, що потребують цього. Проте Варшава не скасовує свою заборону на продаж агропродукції.

Україна
Польща
Вступ в ЄС
аграрії
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