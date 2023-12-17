У міністерстві сільського господарства Польщі мають намір закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС

Про це повідомляє RMF FM.

Урядовець сказав, що в українському сільському господарстві домінують 95 фермерських господарств, які є холдингами, в чиїх руках перебуває половина сільськогосподарських земель в Україні.

Він наголосив, що Польща має захистити свої інтереси в цьому контексті й навів у приклад Німеччину, яка заморозила на 8 років ринок праці для поляків, коли Польща вступила до ЄС.

"Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України – сира й перероблена – не повинна потрапляти до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС", – підкреслив Колодзейчак.