У Болгарії знайшли мертвими у вантажівці 18 мігрантів
Щонайменше 18 людей були знайдені у Болгарії мертвими в покинутій вантажівці, яка нелегально перевозила мігрантів
Про це повідомляє агентство BGNES.
Стало відомо, що машиною нелегально перевозили кілька десятків мігрантів. Ті, хто вижив, були доставлені в лікарню для лікування - всього 34 людини, серед них п’ятеро дітей.
Зазначається, що вантажівку знайшли недалеко від села Локорсько, за 20 км на північний схід від столиці Болгарії Софії. Вважається, що це найбільший смертоносний інцидент за участю мігрантів у Болгарії.
Видання зазначає, що вісім осіб, доставлених до лікарні, перебувають у тяжкому стані, повідомили державному інформаційному агентству БТА в Центрі екстреної медичної допомоги Болгарії.
Поліція розшукує контрабандистів, які, ймовірно, керували вантажівкою та втекли.
- 2 лютого стало відомо, що президент Болгарії Румен Радев призначає п'яті за два роки дострокові вибори. Повідомляється, що голова країни розпустив парламент.
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