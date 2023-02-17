У Болгарії знайшли мертвими у вантажівці 18 мігрантів

Про це повідомляє агентство BGNES.

Стало відомо, що машиною нелегально перевозили кілька десятків мігрантів. Ті, хто вижив, були доставлені в лікарню для лікування - всього 34 людини, серед них п’ятеро дітей.

Зазначається, що вантажівку знайшли недалеко від села Локорсько, за 20 км на північний схід від столиці Болгарії Софії. Вважається, що це найбільший смертоносний інцидент за участю мігрантів у Болгарії.

Видання зазначає, що вісім осіб, доставлених до лікарні, перебувають у тяжкому стані, повідомили державному інформаційному агентству БТА в Центрі екстреної медичної допомоги Болгарії.

Поліція розшукує контрабандистів, які, ймовірно, керували вантажівкою та втекли.