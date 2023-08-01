У Бориспільському районі з 1 серпня можливі обмеження руху транспорту та пішоходів і перевірки документів
З 1 серпня у Бориспільському районі на Київщині упродовж кількох днів можливі обмеження руху транспорту та пішоходів, а також перевірки документів
Про це повідомив очільник Бориспільської РВА Руслан Дяченко.
"З 1 серпня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохоронних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київщини планових безпекових заходів", - написав він.
Дяченко зазначив під час проведення безпекових заходів в окремих районах громади тимчасово обмежать рух транспорту та пішоходів, а також перевірятимуть документи. Він закликав зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових обмежень. Також він наголосив, що всі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства.
"Ми працюємо заради безпеки громадян!" - зазначив Дяченко.
- 26 липня Служба безпеки затримала та повідомила про підозру ймовірному агенту російського ГРУ, який під виглядом студента збирав інформацію про переміщення Сил оборони.
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