СБУ затримала агента РФ, який під виглядом студента збирав дані про оборону Київщини

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився мешканець Донеччини, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у листопаді 2022 року.

"З того часу він приховано збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, підозрюваний обходив місто та знімав на камеру власного телефону наслідки повітряних атак Росії на цивільну інфраструктуру. Ця інформація потрібна була окупантам для повторних ударів по українських об’єктах.

Фото: СБУ

За інформацією від правоохоронців, згодом російський агент виїхав до Києва, де вирішив вступити до аспірантури одного із вищих навчальних закладів столиці. Таким чином він намагався "закріпитися" в Києві, а надалі планував продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь РФ.

Однак, співробітники СБУ викрили чоловіка та виявили у нього мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.