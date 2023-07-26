СБУ оголосила підозру інформатору РФ, який готував удари по залізничних мостах Миколаєва
Служба безпеки повідомила про підозру інформатору російських спецслужб, який займався підготовкою серії повітряних ударів по логістичних шляхах в Миколаєві
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Служба безпеки затримала ще одного інформатора російських спецслужб в результаті контррозвідувальних заходів із забезпечення функціонування обʼєктів критичної інфраструктури Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваний займався підготовкою серії повітряних ударів РФ по стратегічно важливих транспортних артеріях регіону. Таким чином окупанти планували порушити логістику забезпечення українських військ.
Для цього затриманий намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт. Чоловік виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою.
Він також звітував окупантам про наслідки ракетних ударів по цивільній інфраструктурі регіону.
"За даними слідства, прихильник рашизму був активним користувачем прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі. Через деструктивну активність в інтернеті він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці", - повідомляють у пресцентрі.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Йому загрожує до 12 років тюрми.
- 25 липня Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді проросійському політику, колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Йому звинувачують у поширенні кремлівської пропаганди через телеканал "НАШ".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.51
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.77
- Актуальне
- Важливе