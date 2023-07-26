Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одного інформатора російських спецслужб в результаті контррозвідувальних заходів із забезпечення функціонування обʼєктів критичної інфраструктури Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний займався підготовкою серії повітряних ударів РФ по стратегічно важливих транспортних артеріях регіону. Таким чином окупанти планували порушити логістику забезпечення українських військ.

Для цього затриманий намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт. Чоловік виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою.

Він також звітував окупантам про наслідки ракетних ударів по цивільній інфраструктурі регіону.

"За даними слідства, прихильник рашизму був активним користувачем прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі. Через деструктивну активність в інтернеті він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці", - повідомляють у пресцентрі.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує до 12 років тюрми.