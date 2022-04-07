У Бородянці з-під зруйнованих росіянами будівель почали діставати перші жертви. Відео

Про це повідомляє екс-голова Київської ОДА Олексій Кулеба на своєму Telegram-каналі.



Крім того, Кулеба показав відео зруйнованих ворожими обстрілами будинків навпроти Дому культури в центрі Бородянки.

За його словами, на місці працюють рятувальники. Відбувається опис і складання актів щодо завданої шкоди.

Планується скласти акт по кожному зруйнованому будинку та провести фіксацію загальної кількості постраждалих будівель.



Також за словами Кулеби, уже є підтверджена інформація стосовно загиблих.

Під завалами будинків знайдено перші тіла. Точна кількість ще встановлюється.



Повідомляється, що до кінця місяця планується зробити першу частину відновлювальних робіт у Бородянці, наново провести комунікації та прибрати місто.

