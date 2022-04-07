У Бородянці з-під зруйнованих росіянами будівель почали діставати перші жертви. Відео
У київській Бородянці почалися відновлювальні роботи після російської окупації. Зруйновані будівлі, перервані комунікації, з-під завалів дістають перші тіла
Про це повідомляє екс-голова Київської ОДА Олексій Кулеба на своєму Telegram-каналі.
Крім того, Кулеба показав відео зруйнованих ворожими обстрілами будинків навпроти Дому культури в центрі Бородянки.
За його словами, на місці працюють рятувальники. Відбувається опис і складання актів щодо завданої шкоди.
Планується скласти акт по кожному зруйнованому будинку та провести фіксацію загальної кількості постраждалих будівель.
Також за словами Кулеби, уже є підтверджена інформація стосовно загиблих.
Під завалами будинків знайдено перші тіла. Точна кількість ще встановлюється.
Повідомляється, що до кінця місяця планується зробити першу частину відновлювальних робіт у Бородянці, наново провести комунікації та прибрати місто.
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