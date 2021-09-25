У Босфорі зіштовхнулися російське та турецьке судна
У Стамбулі у Босфорській протоці зіштовхнулися турецький та російський суховантажі
Про це повідомляє Anadolu.
Інцидент стався у Босфорській протоці. За даними управління берегової поліції, 90-метровий турецький суховантаж Tahsin Imamoglu прямував з провінції Коджаелі в промисловий порт Караденіз Ереглі на узбережжі Чорного моря. Російський суховантаж "Русич-10", довжина якого складає 128 м, йшов з провінції Бурса в Росію.
До місця події були направлені три катера та 14 буксирувальних суден.
За попередніми даними, причиною зіткнення стала відмова рульового управління турецького судна.
Власник "Русича-10" заявив, що на борту перебуває 11 членів екіпажу, всі громадяни Росії. За даними берегової охорони Туреччини, ніхто не постраждав. Шкоди було завдано лише суднам.
- Нагадаємо, 26 травня японське риболовецьке судно зіткнулося з російським суховантажем "Амур" біля берегів острова Хоккайдо.
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