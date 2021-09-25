У Босфорі зіштовхнулися російське та турецьке судна

Про це повідомляє Anadolu.

Інцидент стався у Босфорській протоці. За даними управління берегової поліції, 90-метровий турецький суховантаж Tahsin Imamoglu прямував з провінції Коджаелі в промисловий порт Караденіз Ереглі на узбережжі Чорного моря. Російський суховантаж "Русич-10", довжина якого складає 128 м, йшов з провінції Бурса в Росію.

До місця події були направлені три катера та 14 буксирувальних суден.

За попередніми даними, причиною зіткнення стала відмова рульового управління турецького судна.

Власник "Русича-10" заявив, що на борту перебуває 11 членів екіпажу, всі громадяни Росії. За даними берегової охорони Туреччини, ніхто не постраждав. Шкоди було завдано лише суднам.