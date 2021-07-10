Названо причину масової затримки потягів у Києві
Ранком суботи, 10 липня 2021 року, на дільниці Васильків - Боярка, що в межах Київської області, з рейок зійшов господарський поїзд
З даної причини частина пасажирських потягів "Укрзалізниці" прямують із запізненням, передає із посиланням на пресслужбу компанії Еспресо.TV.
Найдовше затрималися наступні рейси:
№144 Івано-Франківськ - Київ (затримка склала 3 години),
№142 Львів - Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин),
№281 Генічеськ - Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин),
№358 Рахів - Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин),
№10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години),
№81 Ужгород - Київ (затримка склала 2 години),
№106 Одеса - Київ (затримка склала 2 години).
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