У бойових діях проти України на Донбасі окупанти збираються використовувати дітей 15-16 років, - Денісова

Про це із посиланням на інформацію від правозахисників у неділю, 20 лютого 2022 року, заявила уповановажена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Еспресо.TV.



"Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років", - стверджує омбудсмен.



Окрім того, за словами Денісової, "у так званих військових училищах незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР" курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях".



"Такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів", - наголошує Людмила Денісова.



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Також у резолюції Ради безпеки ООН № 2427 (2018) наголошено на тому, що до дітей, які були завербовані на порушення застосовного міжнародного права збройними силами та збройними групами та у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно відноситися насамперед як до жертв порушень міжнародного права.



"Закликаю Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей в збройний конфлікт та факти примусового призову дітей, громадян України, на тимчасово окупованих територіях, до лав незаконних збройних формувань", - заявляє Денісова.

Довідка



В ОРДЛО окупанти проводять так звану евакуацію та мобілізацію місцевого населення. Населення залякують, що наступного тижня, з 21 лютого, українська армія нібито "піде у наступ".



При цьому російська пропаганда множить фейки про теракти та "українських диверсантів", мають місце постановочні вибухи на об'єктах інфраструктури окупованих районів Донеччини й Луганщини.



Українська розвідка, своєю чергою, попередила про прибуття в ОРДЛО найманців з ПВК Вагнера, котрим, як наголошується, й доручено створити casus belli для російського ТБ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого 2022 року, збирає присвячене захисту України засідання Ради національної безпеки.



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