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Головна війна з Росією У бойових діях проти України на Донбасі окупанти збираються використовувати дітей 15-16 років, - Денісова

У бойових діях проти України на Донбасі окупанти збираються використовувати дітей 15-16 років, - Денісова

20 лютого, 2022 неділя
19:17
війна з Росією

Після оголошення загальної мобілізації на непідконтрольних Уряду України територіях почалися облави на підлітків, влаштовані так званими міністерствами державної безпеки "ДНР" та "ЛНР"

Про це із посиланням на інформацію від правозахисників у неділю, 20 лютого 2022 року, заявила уповановажена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Еспресо.TV.

"Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років", - стверджує омбудсмен.

Окрім того, за словами Денісової, "у так званих військових училищах незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР" курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях".

"Такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів", - наголошує  Людмила Денісова.

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Також у резолюції Ради безпеки ООН № 2427 (2018) наголошено на тому, що до дітей, які були завербовані на порушення застосовного міжнародного права збройними силами та збройними групами та у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно відноситися  насамперед як до жертв порушень міжнародного права.

"Закликаю Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей в збройний конфлікт та факти примусового призову дітей, громадян України,  на тимчасово окупованих територіях, до лав незаконних збройних формувань", - заявляє Денісова.

Довідка

В ОРДЛО окупанти проводять так звану евакуацію та мобілізацію місцевого населення. Населення залякують, що наступного тижня, з 21 лютого, українська армія нібито "піде у наступ".

При цьому російська пропаганда множить фейки про теракти та "українських диверсантів", мають місце постановочні вибухи на об'єктах інфраструктури окупованих районів Донеччини й Луганщини.

Українська розвідка, своєю чергою, попередила про прибуття в ОРДЛО найманців з ПВК Вагнера, котрим, як наголошується, й доручено створити casus belli для російського ТБ.

  • Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого 2022 року, збирає присвячене захисту України засідання Ради національної безпеки.


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ЮНІСЕФ
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Людмила Денісова
Людмила Денисова
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