У Бразилії розбився літак із туристами на борту: загинули всі 14 людей

Про це пише CNN.

Зазначається, що на момент падіння у літаку перебували 12 туристів, а також пілот і другий пілот.

Бразильські ЗМІ повідомляють, що пасажири літака прямували на місце для любительської риболовлі, а аварія могла статися через негоду – під час приземлення йшов сильний дощ.

За даними цивільної оборони Бразилії, ніхто не вижив. Офіційні особи не повідомляють подробиць національності загиблих.

Авіакомпанія Manaus Aerotaxi оприлюднила заяву про початок розслідування, але поки не надала подробиць авіакатастрофи.