У США пожежний гелікоптер впав на котеджі: двоє людей загинули
Двоє людей загинули й ще четверо отримали травми у результаті падіння пожежного гелікоптера на житловий комплекс у Флориді
Інцидент трапився поблизу міста Форт Лодердейл на сході штату, пише Сіньхуа.
Загиблими виявилася жінка, яка проживала у будинку, й глава місцевого пожежного відділення, який перебував на борту гелікоптера. Ще двоє пожежників й двоє жителів були госпіталізовані, однак не отримали травм, які б загрожували життю.
Коли трапилася аварія, гелікоптер летів до одного з місцевих летовищ гасити пожежу.
Наразі розпочате розслідування, покликане встановити усі деталі трагічного інциденту, унаслідок якого в даху житлового комплексу утворилася велика діра.
- Нагадаємо, 18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких – керівництво Міністерства внутрішніх справ України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.5
- EUR Купівля 40.86Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе