У США пожежний гелікоптер впав на котеджі: двоє людей загинули

Інцидент трапився поблизу міста Форт Лодердейл на сході штату, пише Сіньхуа.

Загиблими виявилася жінка, яка проживала у будинку, й глава місцевого пожежного відділення, який перебував на борту гелікоптера. Ще двоє пожежників й двоє жителів були госпіталізовані, однак не отримали травм, які б загрожували життю.

Коли трапилася аварія, гелікоптер летів до одного з місцевих летовищ гасити пожежу.

Наразі розпочате розслідування, покликане встановити усі деталі трагічного інциденту, унаслідок якого в даху житлового комплексу утворилася велика діра.

Broward Sheriff’s Office Fire Rescue helicopter crashes in Pompano Beach, Florida. Two people on board were taken to a local hospital with unknown injuries. pic.twitter.com/dJlKxfUboe — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 28, 2023