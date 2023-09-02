У Бразилії стався вибух на металургійному заводі: 2 загиблих, 12 постраждалих

Про це пише Сіньхуа.

"На жаль, у нас було підтверджено дві смерті внаслідок вибуху на металургійному заводі в Кабреуві (муніципалітет) сьогодні вранці. Дванадцять поранених людей було врятовано, вони лікуються в медичних центрах штату", - сказав губернатор Тарсісіо де Фрейтас.

Зазначається, що вибух стався в печі для виплавки алюмінію в муніципалітеті, розташованому в 60 км від столиці штату Сан-Паулу.

Цивільна оборона Сан-Паулу повідомила, що на місце, де сталася сильна пожежа, прибули два вертольоти та кілька одиниць пожежних цистерн.