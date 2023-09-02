У Бразилії стався вибух на металургійному заводі: 2 загиблих, 12 постраждалих
У п'ятницю, 1 вересня, на металургійному заводі в південно-східному бразильському штаті Сан-Паулу стався вибух. Унаслідок цього щонайменше 2 людини загинули, 12 отримали поранення
Про це пише Сіньхуа.
"На жаль, у нас було підтверджено дві смерті внаслідок вибуху на металургійному заводі в Кабреуві (муніципалітет) сьогодні вранці. Дванадцять поранених людей було врятовано, вони лікуються в медичних центрах штату", - сказав губернатор Тарсісіо де Фрейтас.
Зазначається, що вибух стався в печі для виплавки алюмінію в муніципалітеті, розташованому в 60 км від столиці штату Сан-Паулу.
Цивільна оборона Сан-Паулу повідомила, що на місце, де сталася сильна пожежа, прибули два вертольоти та кілька одиниць пожежних цистерн.
- У Сергієвому Посаді Московської області Росії вранці 9 серпня пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі. Влада заявила про 60 постраждалих, ще 8 осіб вважають зниклими безвісти.
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