Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

У Ліверпулі на знак солідарності з Україною пам'ятник Нельсону обклали мішками з піском. Адже саме ці засоби захищають українські пам'ятки історії та культури.

Між мішками встановлені екрани з динаміками, на яких транслюють фільм про андеграундну музичну сцену, знятий за участю українських музикантів й артистів.

"Дякуємо нашим британським друзям та партнерам за підтримку", - пише пресслужба.