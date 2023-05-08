У Британії пам’ятник адміралу Нельсону обклали мішками на знак солідарності з Україною
У Великій Британії, де 7 травня офіційно відкрили Євробачення, пам’ятник адміралу Нельсону обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
У Ліверпулі на знак солідарності з Україною пам'ятник Нельсону обклали мішками з піском. Адже саме ці засоби захищають українські пам'ятки історії та культури.
Між мішками встановлені екрани з динаміками, на яких транслюють фільм про андеграундну музичну сцену, знятий за участю українських музикантів й артистів.
"Дякуємо нашим британським друзям та партнерам за підтримку", - пише пресслужба.
- Нагадаємо, 11 квітня у Ліверпулі стартував флешмоб #HelpUkraineSong, який закінчиться у останній день Євробачення.
- Також у Ліверпулі памʼятник Beatles вдягнули у вишиванки, очікуючи Євробачення.
- У Ліверпулі напередодні пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться там від імені України, відкрили пам’ятник, присвячений надії на мир.
- Під час Євробачення-2023 у Ліверпулі діятиме бульвар Discover Ukraine - відвідувачі зможуть відвідати 6 тематичних шале та познайомитися з українською кухнею, модою та культурою.
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