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У Британії попередили про зростання ризиків ядерної війни через погіршення комунікації з РФ і Китаєм

28 липня, 2022 четвер
11:08
Світ Велика Британія

Захід ризикує вступити в ядерний конфлікт з Китаєм або Росією через "розрив комунікації" з двома країнами

Про це попередив радник з національної безпеки Великої Британії Стівен Лавгроув.

"Два монолітні блоки часів холодної війни - СРСР і НАТО - хоча й не без тривожних ударів - змогли досягти спільного розуміння доктрини, яке сьогодні відсутнє. Доктрина непрозора в Москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран", - зазначив він.

За його словами, ерозія тіньових каналів комунікації призвела до збільшення ймовірності випадкового переростання у війну.

Лавгроув сказав, що, на його думку, погіршення комунікації з Китаєм і Росією створило вищий ризик "швидкої ескалації до стратегічного конфлікту".

"Під час холодної війни ми виграли від низки переговорів і діалогів, які покращили наше розуміння радянської доктрини та можливостей, і навпаки. Це дало нам обом вищий рівень впевненості, що ми не прорахуємося щодо ядерної війни" - додав радник з питань нацбезпеки.

Лавгроув високо оцінив рішення Білого дому відновити співпрацю з Китаєм, але також підкреслив ризики технологічного прогресу.

"У нас є чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі", - сказав він.

Попри підвищені ризики, Лавгроув сказав, що значна частина наявної архітектури безпеки залишається "життєво важливою", як-от конвенція про хімічну зброю та конвенція про біологічну та токсинну зброю, а також договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Однак він додав, що реальність така, що "сучасні структури самі по собі не забезпечать те, що нам потрібна сучасна система контролю над озброєннями".

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