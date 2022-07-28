У Британії попередили про зростання ризиків ядерної війни через погіршення комунікації з РФ і Китаєм
Захід ризикує вступити в ядерний конфлікт з Китаєм або Росією через "розрив комунікації" з двома країнами
Про це попередив радник з національної безпеки Великої Британії Стівен Лавгроув.
"Два монолітні блоки часів холодної війни - СРСР і НАТО - хоча й не без тривожних ударів - змогли досягти спільного розуміння доктрини, яке сьогодні відсутнє. Доктрина непрозора в Москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран", - зазначив він.
За його словами, ерозія тіньових каналів комунікації призвела до збільшення ймовірності випадкового переростання у війну.
Лавгроув сказав, що, на його думку, погіршення комунікації з Китаєм і Росією створило вищий ризик "швидкої ескалації до стратегічного конфлікту".
"Під час холодної війни ми виграли від низки переговорів і діалогів, які покращили наше розуміння радянської доктрини та можливостей, і навпаки. Це дало нам обом вищий рівень впевненості, що ми не прорахуємося щодо ядерної війни" - додав радник з питань нацбезпеки.
Лавгроув високо оцінив рішення Білого дому відновити співпрацю з Китаєм, але також підкреслив ризики технологічного прогресу.
"У нас є чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі", - сказав він.
Попри підвищені ризики, Лавгроув сказав, що значна частина наявної архітектури безпеки залишається "життєво важливою", як-от конвенція про хімічну зброю та конвенція про біологічну та токсинну зброю, а також договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Однак він додав, що реальність така, що "сучасні структури самі по собі не забезпечать те, що нам потрібна сучасна система контролю над озброєннями".
- 9 липня депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини та голова парламентського комітету з міжнародних справ Міхаель Рот закликав створювати нову архітектуру європейської безпеки, спираючись на військове стримування, політичну та економічну ізоляцію Росії.
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