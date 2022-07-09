Військове стримування та економічна ізоляція РФ: У Бундестазі закликали створити нову систему безпеки Європи
Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини та голова парламентського комітету з міжнародних справ Міхаель Рот закликав створювати нову архітектуру європейської безпеки, спираючись на військове стримування, політичну та економічну ізоляцію Росії
Про це Рот написав у колонці для видання Welt am Sonntag.
"Щодо Росії нам потрібно більше реалізму, а не наївних спроб видавати бажане за дійсне", - написав Рот у колонці для видання Welt.
На його думку, безпека у Європі може існувати "лише проти Росії, а не разом з нею". "В майбутньому не може бути особливого шляху Німеччини з Росією за рахунок наших партнерів з Центральної та Східної Європи", - заявив Рот та закликав переглянути німецьку політику стосовно Росії.
Політик також підкреслив "грубі помилки", яких його партія припустилася в минулому.
За його словами, СДПН "по праву пишається політикою 1970-х років Віллі Брандта". Мова про принцип "зміни через зближення", який був лейтмотивом політики СДПН та який спрямовувався на розрядку напруги у відносинах з СРСР.
"Попри усі його історичні здобутки, ми не маємо прикриватися Віллі Брандтом на тлі корінних змін у світі", - пише Рот.
Водночас за його словами, для переосмислення цієї політики "у жодному разі не можна відмовлятися від традиційних соціал-демократичних ліній". "Прихильність Брандта миру та розрядці була такою успішною ще й тому, бо її підтримала військова міць під знаком ядерного стримування", - нагадав він.
- 8 липня президент Росії визнав негативний вплив санкцій на економіку. Путін також визнав, що видобуток газу в січні-травні скоротився на 2%, але ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі залишається стабільною.
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