Військове стримування та економічна ізоляція РФ: У Бундестазі закликали створити нову систему безпеки Європи

Про це Рот написав у колонці для видання Welt am Sonntag.

"Щодо Росії нам потрібно більше реалізму, а не наївних спроб видавати бажане за дійсне", - написав Рот у колонці для видання Welt.

На його думку, безпека у Європі може існувати "лише проти Росії, а не разом з нею". "В майбутньому не може бути особливого шляху Німеччини з Росією за рахунок наших партнерів з Центральної та Східної Європи", - заявив Рот та закликав переглянути німецьку політику стосовно Росії.

Політик також підкреслив "грубі помилки", яких його партія припустилася в минулому.

За його словами, СДПН "по праву пишається політикою 1970-х років Віллі Брандта". Мова про принцип "зміни через зближення", який був лейтмотивом політики СДПН та який спрямовувався на розрядку напруги у відносинах з СРСР.

"Попри усі його історичні здобутки, ми не маємо прикриватися Віллі Брандтом на тлі корінних змін у світі", - пише Рот.

Водночас за його словами, для переосмислення цієї політики "у жодному разі не можна відмовлятися від традиційних соціал-демократичних ліній". "Прихильність Брандта миру та розрядці була такою успішною ще й тому, бо її підтримала військова міць під знаком ядерного стримування", - нагадав він.

8 липня президент Росії визнав негативний вплив санкцій на економіку. Путін також визнав, що видобуток газу в січні-травні скоротився на 2%, але ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі залишається стабільною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb