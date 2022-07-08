Про це повідомляє офіційний сайт Кремля.

Путін також визнав, що видобуток газу в січні-травні скоротився на 2%, але ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі залишається стабільною. При цьому він розповів, що обсяги виробництва нафти ростуть і з початку року рівень видобутку перевищив показник попереднього року на 3,5%. У зв'язку з цим Росія буде нарощувати інфраструктуру для експорту газу і нафти на південь і Схід.

Однак, коли мова зайшла про санкції, то Путін заявив: "Деякі колеги вже так дещо поверхово починають ставитися до заходів, які ми повинні приймати щодо усунення можливих загроз. Мовляв, наплювати на них, на ці санкції, пішли вони якомога далі, все вже в минулому, ми з усім впоралися і відчуваємо себе впевнено. Так, ми повинні відчувати себе впевнено, але ризики ми повинні бачити".

8 липня стало відомо, що проєктанти нового російського "Москвича" "позичили" ідею китайської марки JAC.

5 липня Японія запровадила ембарго на російське золото.

21 червня стало відомо, що ЄС у сьомому пакеті санкцій може запровадити заборону на експорт російського золота.

25 червня повідомлялося, що президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.

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