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"Не наплювати на санкції". Путін вимагає у російських компаній готуватися до нафтового ембарго

8 липня, 2022 п'ятниця
22:20
Економіка Володимир Путін

Президент Росії визнав негативний вплив санкцій на економіку

Про це повідомляє офіційний сайт Кремля.

Путін також визнав, що видобуток газу в січні-травні скоротився на 2%, але ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі залишається стабільною. При цьому він розповів, що обсяги виробництва нафти ростуть і з початку року рівень видобутку перевищив показник попереднього року на 3,5%. У зв'язку з цим Росія буде нарощувати інфраструктуру для експорту газу і нафти на південь і Схід.

Однак, коли мова зайшла про санкції, то Путін заявив: "Деякі колеги вже так дещо поверхово починають ставитися до заходів, які ми повинні приймати щодо усунення можливих загроз. Мовляв, наплювати на них, на ці санкції, пішли вони якомога далі, все вже в минулому, ми з усім впоралися і відчуваємо себе впевнено. Так, ми повинні відчувати себе впевнено, але ризики ми повинні бачити".

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