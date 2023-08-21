У Британії розробляють тест, який дозволить прискорено ідентифікувати дитячі захворювання

Це дослідження було опубліковано в журналі Cell Press Med.

В Імперському коледжі Лондона кажуть, що вивчення генів у крові може прискорити діагностику, а розробка тесту знаходиться на ранній стадії.

Якщо тест підтвердить свою ефективність і випробування будуть успішними, то такий тест може зменшити надмірне використання антибіотиків, які часто призначають хворим дітям, навіть якщо вони лікують лише бактеріальні інфекції, а не віруси, що сприяє виробленню імунітету у вірусів до препаратів. Тоді ліки більше не ефективні у лікуванні інфекцій, для боротьби з якими вони були розроблені.

Закономірність

В дев'яти європейських країнах 75% дітям, які мали лихоманку, не було поставлено діагноз.

Співавтор дослідження доктор Мірсіні Кафору сказала, що з’ясування основної причини лихоманки може бути "найбільшою проблемою" навіть за допомогою найкращих доступних тестів, а для отримання результату може знадобитися від кількох годин до тижнів.

Такі затримки в діагностиці і призначенні пацієнтам правильного лікування можуть бути небезпечними для життя, коли мова йде про смертельні захворювання, такі як сепсис, туберкульоз і пневмонія.

В розробці нового тесту передбачається підхід визначення, які гени вмикаються та вимикаються у відповідь на низку хвороб під час аналізу даних тисяч пацієнтів, у тому числі 1000 дітей з інфекційними або запальними захворюваннями(грип, малярія, кишкова паличка, менінгіт і артрит).

Результати

Дослідники стверджують, що людському тілу потрібен однаковий набір генів для боротьби з хворобами, тому можуть використовувати це як основу для їх тестування.

Дослідження вже показує, що новий підхід є більш ніж на 90% точним, але дослідницька група підкреслює, що ще багато роботи потрібно зробити, перш ніж тест можна буде використовувати на практиці.

"Майбутній діагностичний тест, заснований на цьому підході, може допомогти забезпечити правильне лікування потрібному пацієнту в потрібний час, одночасно оптимізуючи використання антибіотиків і скорочуючи тривалий час діагностики запальних захворювань", — сказав доктор Кафору, старший викладач Імперського коледжу.

Зараз його випробовують на тисячах пацієнтів у лікарнях Європи, Африки та Азії. Дослідники кажуть, що випробування допоможуть їм дізнатися, наскільки це може покращити способи діагностики, які використовують в клініках.

Можливість швидко діагностувати основну причину лихоманки чи хвороби дитини є "святим Граалем", - сказав професор Деміан Роланд, дитячий лікар невідкладної допомоги з Університетської лікарні Лестера.

Новий підхід до діагностики захворювань у дітей може допомогти лікарям підібрати правильне лікування вдвічі швидше, кажуть дослідники.