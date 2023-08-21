Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука У Британії розробляють тест, який дозволить прискорено ідентифікувати дитячі захворювання

У Британії розробляють тест, який дозволить прискорено ідентифікувати дитячі захворювання

21 серпня, 2023 понедiлок
18:41
Наука Дитяча лікарня Дрогобича

В Імперському коледжі Лондона працюють над розробкою тесту на основі аналізу генів у крові для швидкої діагностики дитячих захворювань

Це дослідження було опубліковано в журналі Cell Press Med.

В Імперському коледжі Лондона кажуть, що вивчення генів у крові може прискорити діагностику, а розробка тесту знаходиться на ранній стадії.

Якщо тест підтвердить свою ефективність і випробування будуть успішними, то такий тест може зменшити надмірне використання антибіотиків, які часто призначають хворим дітям, навіть якщо вони лікують лише бактеріальні інфекції, а не віруси, що сприяє виробленню імунітету у вірусів до препаратів. Тоді ліки більше не ефективні у лікуванні інфекцій, для боротьби з якими вони були розроблені.

Закономірність

В дев'яти європейських країнах 75% дітям, які мали лихоманку, не було поставлено діагноз.

Співавтор дослідження доктор Мірсіні Кафору сказала, що з’ясування основної причини лихоманки може бути "найбільшою проблемою" навіть за допомогою найкращих доступних тестів, а для отримання результату може знадобитися від кількох годин до тижнів.

Такі затримки в діагностиці і призначенні пацієнтам правильного лікування можуть бути небезпечними для життя, коли мова йде про смертельні захворювання, такі як сепсис, туберкульоз і пневмонія.

В розробці нового тесту передбачається підхід визначення, які гени вмикаються та вимикаються у відповідь на низку хвороб під час аналізу даних тисяч пацієнтів, у тому числі 1000 дітей з інфекційними або запальними захворюваннями(грип, малярія, кишкова паличка, менінгіт і артрит).

Дослідники стверджують, що людському тілу потрібен однаковий набір генів для боротьби з хворобами, тому можуть використовувати це як основу для їх тестування.

Результати

Дослідження вже показує, що новий підхід є більш ніж на 90% точним, але дослідницька група підкреслює, що ще багато роботи потрібно зробити, перш ніж тест можна буде використовувати на практиці.

"Майбутній діагностичний тест, заснований на цьому підході, може допомогти забезпечити правильне лікування потрібному пацієнту в потрібний час, одночасно оптимізуючи використання антибіотиків і скорочуючи тривалий час діагностики запальних захворювань", — сказав доктор Кафору, старший викладач Імперського коледжу.

Зараз його випробовують на тисячах пацієнтів у лікарнях Європи, Африки та Азії. Дослідники кажуть, що випробування допоможуть їм дізнатися, наскільки це може покращити способи діагностики, які використовують в клініках.

Можливість швидко діагностувати основну причину лихоманки чи хвороби дитини є "святим Граалем", - сказав професор Деміан Роланд, дитячий лікар невідкладної допомоги з Університетської лікарні Лестера.

Новий підхід до діагностики захворювань у дітей може допомогти лікарям підібрати правильне лікування вдвічі швидше, кажуть дослідники.

  • Учені з'ясували, що глаукома може зароджуватися в кишківнику, а у деяких пацієнтів із глаукомою втрата зору прогресує попри лікування.

Новини
Здоров'я
Медицина
Велика Британiя
Читайте також:
20 серпня, 2023 неділя
Чехія готує програму для повернення українських біженців
Російська ракета влучила у драмтеатр Чернігова
20 серпня, 2023 неділя
"Не виставка дронів, а закритий захід": голова Чернігівської ОВА про подію у драмтеатрі
Путін Байден
Автор Антін Борковський
20 серпня, 2023 неділя
Українські шпигуни зірвали плани пропутінського лобі в адміністрації Байдена, - Піонтковський
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 42.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
21 серпня
20:05
На фото: затримання
На Черкащині працівник військкомату та два спільники отримали підозру в одержанні $3 тис.
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Крах "Празької весни" і "бавовна" над Симоньян
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 544-го дня війни: ЗСУ активно використовують касетні боєприпаси і звільняють територію під Бахмутом, космічне партнерство Китаю та РФ під загрозою
19:52
Джеймс Клеверлі
Голова МЗС Британії вдруге спробує відвідати Китай для переговорів, — Bloomberg
19:38
Оновлено
ракети Taurus
Бербок закликала швидше ухвалити надання Україні далекобійних ракет Taurus
19:32
окупанти, орки
На Запоріжжі бурятський підрозділ РФ конфіскує житло у місцевих, — Генштаб
19:12
На фото: Ольга Карач
Литва звинуватила білоруську активістку Карач у співпраці з розвідкою РФ
18:58
Андрій Юсов
На російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, - ГУР
18:55
Twitter
Акаунти-мільйонники у Twitter повинні будуть підтверджувати особу
18:34
Бойова машина CV90
В Україні вироблятимуть шведські бойові машини CV90, - Зеленський
18:25
Військова делегація Ірану прибула до Москви для обговорення співробітництва
18:18
Ексклюзив
БРІКС
Дипломат розповів про головну інтригу саміту БРІКС
18:16
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Греції для участі у саміті Україна – Балкани
18:11
Ексклюзив
Елла Лібанова
Моя мрія, щоб в Україні після війни з РФ було 30 млн населення у кордонах 1991 року, - академік Елла Лібанова
18:04
OPINION
Михайло Жернаков
Із залежним Конституційним Судом ніякого ЄС нам не бачити
18:00
Дана Ярова
Громадська радниця при Міноборони Ярова: ми зекономили 4,6 млрд грн на харчуванні військових
17:30
кінологи
Нацполіція України отримала партію службових собак з Європи
17:25
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Чинні еліти мають тільки двох кандидатів на заміну Путіну: російський опозиціонер назвав прізвища
17:22
"Проєктів такого масштабу ще не було": на Дніпропетровщині запрацював новий магістральний водогін
17:07
Український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади
17:02
окупанти Мелітополь
Окупанти на Запоріжжі складають перелік порожніх квартир для "гастролерів" і колаборантів
17:00
OPINION
ЗСУ, міномет, міна
Гроші отримали, а зброю не надали. У Міноборони - астрономічна дебіторська заборгованість
16:50
Ексклюзив
Швеція
Defense Express: Донорами Gripen може бути не лише Швеція
16:45
російські окупанти
Російські спецпризначенці складають іспити, обстрілюючи українців на Сумщині та Чернігівщині
16:33
Ракетний удар по центру Чернігова 19 серпня
Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 181 людини
16:30
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат розповів, скільки сучасних винищувачів потрібно Україні
16:13
міна, мінування, заміновано
На Харківщині тракторист травмувався, наїхавши на російську міну
16:13
малюк
У Британії винесли вирок медсестрі, яка вбила 7 немовлят
16:04
OPINION
Віталій Портников
Бензоколонка з бомбою. Як Боррель принизив Путіна
16:01
корупція
НАЗК анонсувало запуск порталу викривачів. Подробиці
15:41
Острозька академія оцифрує понад 100 мистецьких експонатів
Острозька академія оцифрує понад 100 мистецьких експонатів
15:37
на фото наслідки обстрілу Херсона
Росіяни з дрона скинули на мешканця Херсонщини вибухівку: постраждалий у лікарні
15:34
Ексклюзив
Експерт з авіації розказав, що в авіагалузі РФ загострюється проблемна ситуація
15:30
Kyiv Symphony Orchestra
Kyiv Symphony Orchestra зіграє до Дня Незалежності концерт у Німеччині
15:27
Руслан Малиновський (в центрі), Україна - Вірменія, Лаг націй
Євро-2024: Ребров не викликав на матчі з Англією та Італією лідера збірної України
15:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:09
Ексклюзив
на фото дим у порту Бердянська
Окупанти мають суттєві проблеми з логістикою на Півдні, - полковник СБУ Костенко
15:07
На фото: Олег Сенцов
"Не хочу чути жарти про шашлики в Криму": Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт
15:00
На Полтавщині арештували майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн
14:51
Володимир Зеленський і перша леді зустрілися із королевою Данії Маргрете II
Зеленський зустрівся з королевою Данії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV