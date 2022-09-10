Про це повідомляє bbc.

Чарльза III буде офіційно проголошено королем на засіданні Ради зі вступу на престол. На церемонії буде присутнім його син принц Вільям. У засіданні, яке розпочинається о 12:00 за київським часом, беруть участь запрошені члени таємної ради та чинні міністри уряду.

Король візьме участь у другій частині зустрічі, щоб зробити заяву та підписати традиційну присягу захищати церкву Шотландії та наступність уряду. Після зустрічі основну прокламацію, яка оголошує Чарльза III сувереном, буде зачитано о 13:00 з балкона в Сент-Джеймському палаці в центрі Лондона.

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Після цього буде влаштовано артилерійський салют: 41 залп у Гайд-парку та 62 залпи біля Лондонського Тавера.

Звернення Чарльза III буде зачитано за годину на королівській біржі в лондонському Сіті, а потім опівдні в неділю, 11 вересня, у Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.

Вперше церемонія введення на престол монарха Великої Британії транслюватиметься наживо по телебаченню.

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