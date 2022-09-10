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Наживо

У Британії відбувається церемонія введення на престол Чарльза ІІI

10 вересня, 2022 субота
12:00
Світ Король Чарльз III

У суботу, 10 вересня, у Великій Британії відбувається церемонія введень на королівський престол Чарльза III

Про це повідомляє bbc

Чарльза III буде офіційно проголошено королем на засіданні Ради зі вступу на престол. На церемонії буде присутнім його син принц Вільям. У засіданні, яке розпочинається о 12:00 за київським часом, беруть участь запрошені члени таємної ради та чинні міністри уряду. 

Король візьме участь у другій частині зустрічі, щоб зробити заяву та підписати традиційну присягу захищати церкву Шотландії та наступність уряду. Після зустрічі основну прокламацію, яка оголошує Чарльза III сувереном, буде зачитано о 13:00 з балкона в Сент-Джеймському палаці в центрі Лондона. 

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Після цього буде влаштовано артилерійський салют: 41 залп у Гайд-парку та 62 залпи біля Лондонського Тавера.

Звернення Чарльза III буде зачитано за годину на королівській біржі в лондонському Сіті, а потім опівдні в неділю, 11 вересня, у Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.

Вперше церемонія введення на престол монарха Великої Британії транслюватиметься наживо по телебаченню. 

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Королева Єлизавета
Велика Британiя
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