У Британії заявили про необхідність створити армію, здатну "знову воювати в Європі"

Про це повідомили в Independent з посиланням на заяву нового командувача британської армії генерала Патріка Сандерса.

"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками й перемогти РФ в бою", - сказав він.

Сандерс додав, що головною його метою є посилення військ і підготовка до боїв на суші. Генерал наголосив на можливості початку Третьої світової й заявив, що британська армія повинна бути готова "воювати в Європі".

"Вторгнення РФ в Україну підкреслює нашу основну мету - захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші", - заявив глава армії.

Варто відзначити, що Сандерс керуватиме найменшою армією за останні 300 років, оскільки Великобританія скоротила кількість військових на 73 тисячі осіб.

19 червня прем'єр Британії Борис Джонсон після візиту до Києва закликав готуватися до затяжної війни. У зв'язку з цим він запропонував план підтримки України з чотирьох пунктів.

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