У Британії заявили про необхідність створити армію, здатну "знову воювати в Європі"
Великобританія хоче посилити власну армію, щоб у разі війни бути готовою битися разом з союзниками в Європі
Про це повідомили в Independent з посиланням на заяву нового командувача британської армії генерала Патріка Сандерса.
"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками й перемогти РФ в бою", - сказав він.
Сандерс додав, що головною його метою є посилення військ і підготовка до боїв на суші. Генерал наголосив на можливості початку Третьої світової й заявив, що британська армія повинна бути готова "воювати в Європі".
"Вторгнення РФ в Україну підкреслює нашу основну мету - захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші", - заявив глава армії.
Варто відзначити, що Сандерс керуватиме найменшою армією за останні 300 років, оскільки Великобританія скоротила кількість військових на 73 тисячі осіб.
- 19 червня прем'єр Британії Борис Джонсон після візиту до Києва закликав готуватися до затяжної війни. У зв'язку з цим він запропонував план підтримки України з чотирьох пунктів.
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