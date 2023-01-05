У Британії заявили, що танки "можуть бути частиною" майбутньої підтримки України
Танки «цілком можуть бути частиною» майбутньої підтримки України, але союзним країнам потрібно буде координувати зусилля, щоб вирішити, які країни їх нададуть
Про це очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, пише Independent.
Політики заявили, що вони обговорили низку питань, включаючи енергетичну безпеку, протокол Північної Ірландії, війну в Україні та культурні обміни.
Говорячи про те, чи Велика Британія приєднається до інших країн у надсиланні броньованих бойових машин в Україну, пан Клеверлі сказав:
"Ми надаємо таке військове обладнання, яке здатне завдати рішучого… удару по російських цілях на відстані. Ми продовжуватимемо говорити з українцями про те, що їм потрібно для наступного етапу їхньої самооборони, і ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити це. Танки цілком можуть бути частиною цього. Звідки вони надходять, які союзники їх надають, це те, над чим ми, звичайно, працюємо разом один з одним. Те, як ми підтримували українців, змінювалося разом із розвитком конфлікту, і ми продовжуватимемо розвивати нашу підтримку, щоб забезпечити її ефективність, і ми продовжуватимемо співпрацювати з нашими союзниками, щоб забезпечити скоординовану підтримку".
Клеверлі сказав, що він і Бербок "підтвердили непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконного та варварського вторгнення Росії, і зобов’язалися притягнути Росію до відповідальності за її звірства".
- Нагадаємо, Байден та Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.
- 4 січня стало відомо, що Париж передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.
- Також сьогодні стало відомо про нову партію допомоги, яку уряд Німеччини надав Україні впродовж тижня, у яку зокрема увійшли системи боротьби з дронами, безпілотні БМП та причепи для бронетехніки.
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