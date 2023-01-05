Про це очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, пише Independent.

Політики заявили, що вони обговорили низку питань, включаючи енергетичну безпеку, протокол Північної Ірландії, війну в Україні та культурні обміни.

Говорячи про те, чи Велика Британія приєднається до інших країн у надсиланні броньованих бойових машин в Україну, пан Клеверлі сказав:

"Ми надаємо таке військове обладнання, яке здатне завдати рішучого… удару по російських цілях на відстані. Ми продовжуватимемо говорити з українцями про те, що їм потрібно для наступного етапу їхньої самооборони, і ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити це. Танки цілком можуть бути частиною цього. Звідки вони надходять, які союзники їх надають, це те, над чим ми, звичайно, працюємо разом один з одним. Те, як ми підтримували українців, змінювалося разом із розвитком конфлікту, і ми продовжуватимемо розвивати нашу підтримку, щоб забезпечити її ефективність, і ми продовжуватимемо співпрацювати з нашими союзниками, щоб забезпечити скоординовану підтримку".

Клеверлі сказав, що він і Бербок "підтвердили непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконного та варварського вторгнення Росії, і зобов’язалися притягнути Росію до відповідальності за її звірства".

Нагадаємо, Байден та Шольц оголосили спільний пакет озброєння для України, в який увійшли Bradley, Marder та ще одна батарея Patriot.

4 січня стало відомо, що Париж передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.

Також сьогодні стало відомо про нову партію допомоги, яку уряд Німеччини надав Україні впродовж тижня, у яку зокрема увійшли системи боротьби з дронами, безпілотні БМП та причепи для бронетехніки.

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