Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці констатують, що українські війська відійшли зі своїх оборонних позицій у Сєверодонецьку.

"У квітні 2022 року Росія переглянула свій найближчий план кампанії з окупації більшої частини України на більш цілеспрямований наступ на Донбасі. Захоплення міста Росією є значним досягненням у рамках цієї зменшеної мети. Місто було великим промисловим центром і займає стратегічне положення на річці Сіверський Донець", - зазначили у розвідці.

Британські військові підкреслили, що це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти Росії, щоб окупувати весь Донбас. Серед них просування до головного центру Краматорська та забезпечення основних шляхів постачання до Донецька.

25 червня керівник Сєверодонецької військової адміністрації Олександр Стрюк заявив, що росіяни повністю окупували місто.

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