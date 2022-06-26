У британській розвідці назвали наступну мету РФ після захоплення Сєверодонецька
Після окупації Сєверодонецька, росіяни намагатимуться просунутися до Краматорська та забезпечити шляхи постачання з Донецька
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У британській розвідці констатують, що українські війська відійшли зі своїх оборонних позицій у Сєверодонецьку.
"У квітні 2022 року Росія переглянула свій найближчий план кампанії з окупації більшої частини України на більш цілеспрямований наступ на Донбасі. Захоплення міста Росією є значним досягненням у рамках цієї зменшеної мети. Місто було великим промисловим центром і займає стратегічне положення на річці Сіверський Донець", - зазначили у розвідці.
Британські військові підкреслили, що це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти Росії, щоб окупувати весь Донбас. Серед них просування до головного центру Краматорська та забезпечення основних шляхів постачання до Донецька.
- 25 червня керівник Сєверодонецької військової адміністрації Олександр Стрюк заявив, що росіяни повністю окупували місто.
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