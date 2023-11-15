У британській розвідці розповіли, навіщо Путін зустрічався з Шойгу та Герасимовим у Ростові
10 листопада президент РФ Володимир Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові. Так, він намагається показатися "патріотичним" кандидатом перед виборчою кампанією
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 9 листопада Кремль оголосив, що Путін проведе свою традиційну пресконференцію та телефонну розмову до кінця року. У 2022 році захід скасували, ймовірно, через те, що за попередні тижні Росія зазнала гучних військових поразок в Україні.
Як повідомляють в розвідці, кремлівські планувальники, ймовірно, бачать у цій події важливу точку в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення п'ятого президентського терміну на президентських виборах у березні 2024 року. У розвідці вважають, що, ймовірно, він висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року.
Візит Путіна 10 листопада в штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, ймовірно, свідчить про те, що він активізував свої постійні зусилля, щоб уявити себе "патріотичним" кандидатом напередодні виборчої кампанії.
- Путін у ніч на 10 листопада після візиту до Казахстану зустрівся з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.72Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе