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У британській розвідці розповіли, навіщо Путін зустрічався з Шойгу та Герасимовим у Ростові

15 листопада, 2023 середа
10:10
Війна з Росією Путін

10 листопада президент РФ Володимир Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові. Так, він намагається показатися "патріотичним" кандидатом перед виборчою кампанією

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 9 листопада Кремль оголосив, що Путін проведе свою традиційну пресконференцію та телефонну розмову до кінця року. У 2022 році захід скасували, ймовірно, через те, що за попередні тижні Росія зазнала гучних військових поразок в Україні.

Як повідомляють в розвідці, кремлівські планувальники, ймовірно, бачать у цій події важливу точку в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення п'ятого президентського терміну на президентських виборах у березні 2024 року. У розвідці вважають, що, ймовірно, він висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року.

Візит Путіна 10 листопада в штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, ймовірно, свідчить про те, що він активізував свої постійні зусилля, щоб уявити себе "патріотичним" кандидатом напередодні виборчої кампанії.

  • Путін у ніч на 10 листопада після візиту до Казахстану зустрівся з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.
Володимир Путін
російська армія
вибори в Росії
Велика Британiя
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