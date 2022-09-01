У британській розвідці розповіли, як застосування ЗСУ ракет HARM створить проблеми для РФ
Збройні сили України продовжують наступальні дії на півдні й за допомогою ракет HARM здатні вивести з ладу російські радари
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що Росія віддає пріоритет протиповітряній наземній обороні із застосуванням радіолокаційних станцій. Однак ЗСУ здатні використовувати ракети AGM-88 HARM для знищення останніх. Якщо окупанти втратять свої радари, то це стане для них великою проблемою.
Такими висновками поділилися представники британської розвідки у традиційному щоденному звіті про війну в Україні.
"Міністерство оборони України опублікувало відеоматеріали, на яких Повітряні сили використовують високошвидкісні радіолокаційні ракети (HARM). Раніше Росія заявляла, що їй вдалося виявити фрагменти цього типу зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів", - повідомили в британській розвідці.
- 29 серпня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у США знають про український контрнаступ на Півдні, але не коментуватимуть розвиток подій. У Білому домі вважають, що український контрнаступ, який давно очікували, включатиме поєднання повітряних і наземних операцій.
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