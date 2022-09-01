У британській розвідці розповіли, як застосування ЗСУ ракет HARM створить проблеми для РФ

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія віддає пріоритет протиповітряній наземній обороні із застосуванням радіолокаційних станцій. Однак ЗСУ здатні використовувати ракети AGM-88 HARM для знищення останніх. Якщо окупанти втратять свої радари, то це стане для них великою проблемою.

Такими висновками поділилися представники британської розвідки у традиційному щоденному звіті про війну в Україні.

"Міністерство оборони України опублікувало відеоматеріали, на яких Повітряні сили використовують високошвидкісні радіолокаційні ракети (HARM). Раніше Росія заявляла, що їй вдалося виявити фрагменти цього типу зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів", - повідомили в британській розвідці.

29 серпня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у США знають про український контрнаступ на Півдні, але не коментуватимуть розвиток подій. У Білому домі вважають, що український контрнаступ, який давно очікували, включатиме поєднання повітряних і наземних операцій.