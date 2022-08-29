Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

На думку американського посадовця, українці вже вплинули на військовий потенціал Росії.

"Росіянам довелося виводити ресурси зі Сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше атакувати на Півдні. І тому їм довелося виснажити певні підрозділи… у певних районах на сході Донбасу, щоб відреагувати на те, що вони явно вважали загрозою контрнаступу, що насувається", - сказав Кірбі.

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Кірбі також сказав, що Росія "як і раніше має проблеми з кадрами" в Україні, і тому намагається розширити вербування бойовиків в Росії, а також переконати деяких своїх призовників і контрактників служити довше за встановлені терміни.

Раніше Кірбі заявив, що Росія має погодитися на створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції, вважають в адміністрації США.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк написав, що ЗСУ на Херсонщині ведуть "переговори" про "жести доброї волі".

29 серпня експерт Defense Express Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом.

Уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв. У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова

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