На Херсонщині йдуть "переговори" про "жести доброї волі", - Подоляк
Збройні сили України досягають успіхів на "переговорах" на півдні країни
Про це написав у Twitter радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. "Переговори" проходять успішно. Очікуємо на нові "компроміси" у вигляді "жестів доброї волі", - написав Подоляк.
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