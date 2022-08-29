Про це написав у Twitter радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. "Переговори" проходять успішно. Очікуємо на нові "компроміси" у вигляді "жестів доброї волі", - написав Подоляк.

29 серпня експерт Defense Express Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом.

Уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв. У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb