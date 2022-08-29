Активний контрнаступ ЗСУ на Півдні

Збройні сили України розпочали наступ на Півдні. Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках цієї зони. Як повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка", HIMARS знищили практично всі великі мости Херсонщини.

Голова Бериславської РВА Володимир Літвінов повідомив, що на Херсонщині ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де війська РФ розташували свою техніку, боєприпаси та живу силу. Наразі там велика пожежа. В Оперативному угрупованні військ "Каховка" також додали, що 109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині.

Проти ночі на 29 серпня ЗСУ вдало відпрацювали по окупантах, які перебувають у Херсоні та області, зокрема, повідомляють про знищену точним ударом військову частину на вул. Паровозна, зафіксовано прильоти в районі Антонівського мосту на мосту через Конку поблизу міста Олешки.

Певно, що ЗСУ вдарили й по понтонній переправі, яку окупанти будують під Антонівським мостом. Близько першої години ночі херсонці почули гучні вибухи: повідомляється, що ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, було вражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці та командний пункт 331-го парашутно-десантного полку у Нововоскресенську. Є також влучання у пост росіян біля північнокримського каналу.

Судячи з підрозділів армії РФ, мова йде про дії Збройних сил проти десантних підрозділів ворога, які оперують у північній частині плацдарму на правобережжі Херсонщини й поряд із самим Херсоном.

На правобережжі Херсонщини на ділянці 150х60 км розташоване угруповання ворожих військ, чисельність якого сягає 12 тис. військових.

Чи дійсно варто говорити про наступ ЗСУ?

Офіційні речники є достатньо стриманими у своїх оцінках. Наталія Гуменюк 29 серпня наголосила, що "будь-яка військова операція потребує тиші", пише Media Centre Ukraine.

"В умовах гібридної війни, така реакція на новини з фронту — шкодить ЗСУ. Новина про наступ на південному напрямку є, вона надихнула українців. Але наразі треба усвідомлювати, що будь-які дії спочатку необхідно завершити, тільки тоді вони будуть результативними. Зараз треба почекати й зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів", - сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

У будь-якому разі ми готові почекати, аби результати дій ЗСУ дійсно були переможними й наші очікування підтвердилися.

Росія відповідає 3-м армійським корпусом

З іншого боку Російська Федерація вживає контрзаходів. Країна-агресорка почала перекидати на територію України частин зі складу так званого нового 3-го армійського корпусу — головного резерву армії РФ, який рашисти почали формувати ще у травні.

Координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець розкрив недоліки 3-го армійського корпусу.

"3-й армійський корпус РФ в дечому має підвищені бойові можливості, а в дечому знижені. Це не достатньо збалансований корпусний комплект військ. Доведення цього корпусу до бойової готовності не було випадковим. Росіяни готувалися для активізації бойових дій у вересні-жовтні", - розповів Машовець.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що новий 3-й армійський корпус не допоможе Росії відновити темпи наступу на Донбасі, оскільки переважно сформований із найманців без бойового досвіду.

Частини 3-го армійського корпусу вже розгортаються ближче до кордону Росії з Україною. Зокрема, Conflict Intelligence Team 27 серпня помітила танки Т-80БВ і Т-90М, які були в Муліно Нижньогородської області, у Ростовській області. Ймовірно, росіяни мають залучити корпус для посилення наступальних операцій поблизу Донецька, де просування біля Мар’їнки, Пісків та Авдіївки зупинилося після досягнення певних успіхів. Інші частини 3-го армійського корпусу можуть розгорнутися на південному напрямку, зокрема, в районі Херсона.

Між тим, аналітики ISW дійшли висновку, що нові підрозділи навряд чи створять ефективну бойову міць.

"Краще оснащення не обов’язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад не є добре навченим та дисциплінованим. Багато найманців не мають бойового досвіду. А отримані зображення свідчать, що вони фізично непридатні та старі", - підсумували в Інституті вивчення війни.

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