Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі повторив тезу про те, що Росія має погодитися на створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка тепер стала небезпечною лінією фронту.

За словами Кірбі, адміністрація Байдена підтримує візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС.

На думку представника Білого дому, "найбільш безпечним варіантом" була б контрольована зупинка реакторів атомної електростанції.

29 серпня ЗМІ оприлюднили супутникові знімки пошкодженого обстрілами даху ЗАЕС.

29 серпня Велика сімка заявила, що Росія загрожує Україні, сусіднім державам і міжнародній спільноті, посилюючи ризик ядерної аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Микола Штейнберг в ефірі Еспресо заявив, що тяжка аварія на ЗАЕС можлива лише при робочих енергоблоках.

За повідомленням Енергоатому 29 серпня, ЗАЕС працює, проте є ризики порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.