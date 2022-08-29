ЗМІ оприлюднили супутникові знімки пошкодженого обстрілами даху ЗАЕС
На супутникових знімках від Maxar за 29 серпня видно пошкодження, завдані даху атомної електростанції обстрілами росіян
Про це повідомляють Схеми.
На фото можна побачити, що біля окупованої станції тривають пожежі, а на самій АЕС розташована російська військова техніка. Про це раніше повідомляла британська розвідка.
Крім того, видно й пошкоджений дах будівель ЗАЕС.
- 29 серпня Велика сімка заявила, що Росія загрожує Україні, сусіднім державам і міжнародній спільноті, посилюючи ризик ядерної аварії на Запорізькій атомній електростанції.
- Ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Микола Штейнберг в ефірі Еспресо заявив, що тяжка аварія на ЗАЕС можлива лише при робочих енергоблоках.
- За повідомленням Енергоатому 29 серпня, ЗАЕС працює, проте є ризики порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
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