ЗМІ оприлюднили супутникові знімки пошкодженого обстрілами даху ЗАЕС

Про це повідомляють Схеми.

На фото можна побачити, що біля окупованої станції тривають пожежі, а на самій АЕС розташована російська військова техніка. Про це раніше повідомляла британська розвідка.

Крім того, видно й пошкоджений дах будівель ЗАЕС.

29 серпня Велика сімка заявила, що Росія загрожує Україні, сусіднім державам і міжнародній спільноті, посилюючи ризик ядерної аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Микола Штейнберг в ефірі Еспресо заявив, що тяжка аварія на ЗАЕС можлива лише при робочих енергоблоках.

За повідомленням Енергоатому 29 серпня, ЗАЕС працює, проте є ризики порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.