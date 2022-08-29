Про це повідомили в Енергоатомі.

Як зазначили в Енергоатомі, два енергоблоки ЗАЕС, під'єднані минулого тижня до мережі після зупинення, стабільно виробляють електроенергію для потреб України.

Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки наразі немає. Проте через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки й вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Зокрема, інфраструктура станції зазнала пошкоджень унаслідок періодичних обстрілів, тож існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є і пожежна небезпека.

Як додали в Енергоатомі, український персонал станції продовжує працювати, докладаючи всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Водночас нагадали, що, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, окупанти посилили тиск на персонал ЗАЕС – аби працівники не розголошували свідчень про злочини росіян на станції та використання її як військової бази.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити росію звільнити ЗАЕС і передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу", – наголосили в Енергоатомі.

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі.

26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

Протягом останньої доби російські військові обстрілювали Енергодар і майданчик ЗАЕС. Унаслідок обстрілів поранення різного ступеню тяжкості отримали 10 мирних мешканців Енергодара. В Енергоатомі повідомили, що четверо з поранених – працівники атомної станції.

Сьогодні, 29 серпня, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС.

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